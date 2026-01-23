לראשונה צה"ל הפקיע שטח לטובת המלחמה בשריפת הפסולת ביו"ש. אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, חתם על צו תפיסה שיאפשר סלילת כביש לאתר הפסולת בנעלין

לראשונה צה"ל הפקיע היום (שישי) שטח לטובת המלחמה בשריפת הפסולת ביו"ש. אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, חתם על צו תפיסה שיאפשר טיפול באתר הפסולת בנעלין. הסמוכה למודיעין.

האלוף בלוט, חתם על צו "תפיסת מקרקעין" שמיועד להסדרת ציר גישה לאתר הפסולת בנעלין. ההחלטה מגיעה כאמור כחלק מהמאבק נגד אתר הפסולת העצומים שפוגעים בתושבי מדינת ישראל.

המתחם הממוקם בשטחי C שנמצאים בשליטה ישראלית מלאה. הוא נמצא כ-150 מטר בלבד מגדר ההפרדה בסמוך לוואדי נטוף ולערים מודיעין, ומודיעין עילית ומשמש כמוקד הצתות יומיומי של פסולת מסוגים שונים שנאספת במקום. זיהום האוויר הקשה מגיע עד העיר שוהם, תחנות ניטור בעיר מזהות את האיום הנשימתי והתושבים מתבקשים להסתגר בביתם בתדירות גבוהה.

צעד מעשי שיקל על המלחמה בפסולת ביו"ש

עד כה, הטיפול (המועט) באתר הפסולת דרש מבצע צבאי רחב היקף בכניסה לתוך הכפר נעלין, ויצירת מעגל אבטחה לכוחות הכיבוי שנדרשו להתמודד עם הפרות סדר, שריפת פחים וזריקות אבנים מצד תושבי הכפר. כעת, עם תפיסת השטח תסלל דרך ישירה לתוך אתר הפסולת הפיראטי באופן שיקל משמעותית על האכיפה.

על פי לשון הצו, התפיסה מתבצעת "נוכח נסיבות ביטחוניות מיוחדות וצרכים צבאיים דחופים המחייבים את סלילת הציר באזור זה". השטח המיועד לתפיסה מתפרס על שטח כולל של כ-3.3 דונמים לאורך מסלול של 894 מטרים ותפיסתו הראשונה צפויה להיות כ-60 יום.

בתנועת רגבים מסרו בתגובה: "יחד עם חברנו בירוק עכשיו פעלנו בחודשים האחרונים להציף את הסוגייה הבוערת הזו ולגרום לממשלה לפעול. לא מדובר רק בפגיעה אנושה בטבע ובאיכות הסביבה אלא בפיקוח נפש. כתוצאה משריפות הפסולת הללו, מתים מדי שנה כ-1,300 אזרחים ישראלים. זהו צעד ראשון חשוב במימוש מעשי של התוכניות המונחות במנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון. אנו מתחייבים להמשיך ולעקוב מקרוב עד שיימצא פתרון מלא לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל".