אשת הימין עו"ד צפנת נורדמן, תקפה את ממשלת ישראל בעקבות הכנסת נציגי קטאר וטורקיה לעזה. פרופסור שקמה ברסלר חיזקה אותה: "שנתיים אנחנו אומרים את זה"

פרופסור שקמה ברסלר הגיבה הבוקר לביקורת החריפה של אשת הימין, עו"ד צפנת נורדמן, שתקפה את הממשלה ואמרה כי ישראל חתמה הסכם כניעה בתמורה להשבת החטופים, בעקבות הסכמתה להכניס נציגים של קטאר וטורקיה לרצועת עזה.

נורדמן כתבה: "ככל שהזמן חולף, הולכת ומתבהרת התמונה: ישראל כרתה עסקה להשבת חטופים תמורת כניעה. זהו. ממשלת הימין ביצעה את תכנית קפלן. בקול שלי ושלכם. אני על סף דמעות מהחדשות היום. מהתמונות מדאבוס, מההכרזות, "נגמרה המלחמה, עכשיו שיקום, כולם רק רוצים לחיות" (ציטוט של קושנר מהזיכרון). והממשלה? הממשלה לא טורחת להגיד לנו דבר".

נורדמן המשיכה: "מה תגיד. ראש הממשלה חזר שלשום, בנאום ארבעים החתימות, על הסיסמה: בדרך הקלה או הקשה. עזה תפורז, חמאס יפורק. איך? עכשיו תיפתח מלחמה, היום? בעידן השלום? אף אחד לא ישאל, יהיה בסדר. ידע רה"מ נפש בייסו. על מה נלחמנו, אם כן? לשם מה? נשבר הלב".

ברסלר הגיבה, כאמור, לדבריה של נורדמן וכתבה: "שנתיים כל אנשי המקצוע אומרים את המובן מאליו. מי שבנה את חמאס כנכס, מי שאחרי 7/10 מעדיף את קטאר וארדואן פטרוני החמאס על פני מצרים וסעודיה שרוצות להשמידו מוביל אותנו לאבדון. ואת המשכת לתמוך במי שהלשכה שלו עובדת עבור קטאר. זו לא תוכנית קפלן. זו התוכנית של קטאר ועובדיו בלשכה. עיניים לך ולא תראי. אוזניים ולא תשמעי".