רשות המסים בקריאה לציבור העובדים והמילואימניקים: אל תחתמו על טופס 101 ללא בדיקה. עדכון נכון עשוי להעניק ללוחמים עד 4 נקודות זיכוי בשווי אלפי שקלים

פתיחת שנת המס 2026 מביאה איתה את המטלה השנתית המוכרת: מילוי טופס 101. אלא שהשנה, רשות המסים יוצאת באזהרה ומבקשת מהעובדים, ובמיוחד מאנשי המילואים, לא להתייחס לטופס כאל ביורוקרטיה טכנית בלבד, שכן מילוי לא מדוייק עלול לעלות לכם בהפסד כספי משמעותי בכל חודש.

נקודות זיכוי למערך הלוחם

הבשורה המשמעותית ביותר נוגעת למשרתי המילואים. לוחמים שביצעו מעל 30 ימי מילואים במהלך שנת המס הקודמת, עשויים להיות זכאים לעד 4 נקודות זיכוי ממס הכנסה. מדובר בהטבה בשווי כספי מצטבר גבוה מאוד, אך ברשות מדגישים: "המעסיק לא ידע על כך אם לא תעדכנו אותו בטופס".

נקודות הזיכוי הן הכלי שקובע כמה מס ינוכה מהשכר שלכם, ולכן מילוי לקוי או השמטה של סעיפים רלוונטיים יגרמו לתשלום מס גבוה מהנדרש. ברשות המסים ממליצים להקדיש כמה דקות של ריכוז לקריאת הסעיפים השונים לפני החתימה, במיוחד עבור מי שהתחיל עבודה חדשה או חווה שינוי במצבו האישי.

סימון נכון של הזכאויות בטופס 101 בתחילת השנה יבטיח שהמשכורת שלכם תהיה גבוהה יותר לאורך כל השנה, מבלי שתצטרכו להמתין להגשת דוחות להחזרי מס בשנה הבאה. שווה להשקיע את הזמן – זה פשוט כסף שנשאר אצלכם בכיס.