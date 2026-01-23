עונת הגשמים הנוכחית (2025/26) מספקת הצצה למציאות אקלימית חדשה ומאתגרת. לפי דוח חדש של השירות המטאורולוגי, למרות שחודשי אוקטובר ונובמבר היו חמים ויבשים מהממוצע באופן ניכר, פרקי הגשם המעטים שפקדו אותנו היו עוצמתיים ברמה חסרת תקדים. המגמה המסתמנת היא ברורה: פחות ימי גשם, אך גשם חזק הרבה יותר בפרקי זמן קצרים מאוד.
שיאים ב-10 דקות: נתיב הל"ה וכפר חסידים
המדידות שנרשמו בבוקר ה-25 בנובמבר 2025 הדהימו את החזאים. בנתיב הל"ה נמדדו כ-28 מ"מ גשם בתוך 10 דקות בלבד – שיא חדש לשפלה הפנימית. בכפר חסידים נמדדו 26 מ"מ בפרק זמן זהה. גם בנהריה נרשם אירוע נדיר כבר בספטמבר, עם 74 מ"מ גשם שירדו בשעה אחת בלבד. עוצמות אלו נחשבות לאירועים בעלי הסתברות של 1% בלבד, אך השנה הן התרחשו מספר פעמים באזורים שונים בו-זמנית.
הסכנה: הצפות עירוניות מהירות
המומחים בשירות המטאורולוגי מזהים עלייה של כ-40% בעוצמות הגשם בפרקי זמן של 30 עד 60 דקות. מדובר בנתון קריטי, שכן עוצמות כאלה הן הגורם המרכזי להצפות עירוניות מסוכנות. תשתיות הניקוז בערים רבות מתקשות לעמוד בכמות כה גדולה של מים הנופלת בזמן כה קצר, מה שמוביל לשיטפונות בזק ולסכנת חיים.
המגמה צפויה להחריף
המודלים האקלימיים צופים כי המגמה הזו אינה מקרית. המגמה של התקצרות עונת הגשמים לצד התחזקות עוצמת המשקעים צפויה להחריף בשנים הקרובות, בדגש על אזורי מישור החוף והשפלה. משמעות הדבר היא שעל רשויות התכנון והעיריות להיערך מראש לשינוי בתשתיות הניקוז כדי להתמודד עם "פצצות הגשם" שהופכות לחלק בלתי נפרד מהחורף הישראלי.
