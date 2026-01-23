פרשת בא: המהפכה של ברק בכר במכבי חיפה מתקשרת לנאום הגדול ביותר של משה רבנו ביציאת מצריים, מה הקשר לילד בן ה-18 שהבקיע מול היריבה הגדולה?

פרשת בא: השבוע הביסה מכבי חיפה 1:4 את מכבי תל אביב. את השער האחרון כבש ניב גבאי, בן 18 בלבד, שלוש דקות אחרי שעלה להופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת. זה לא היה רק שער לפרוטוקול, אלא סימן דרך. גבאי הוא חלק מהפנים של מהפכת הצעירים שמוביל ברק בכר במכבי חיפה – מהלך שקט, עמוק, ששינה את הקבוצה מן היסוד.

מהמשבר הגדול בו הייתה נמצאת להבסת היריבה הגדולה ביותר שלה ודהירה בחזרה לצמרת. בנייה לטווח ארוך, מתוך אמון בדור הבא. בפרשה שלנו אנו פוגשים מהפכה מסוג אחר, גדולה בהרבה. משה רבנו נושא את אחד הנאומים החשובים בתולדות האנושות – נאום לעם שזה עתה יצא מעבדות לחירות. זהו רגע שיא: עם חופשי, לפני כניסה לארץ, רגע שמזמין סיסמאות גדולות על חירות, עצמאות וייעוד. אבל משה מפתיע.

הוא כמעט ואינו עוסק בחירות עצמה. במקום זאת, הוא חוזר שוב ושוב לנושא אחד: חינוך. "ושיננתם לבניך", האחריות לדור הבא, השאלה מה יקרה ביום שאחרי. משה בפרשה שלנו, פרשת בא מבין שחירות בלי חינוך היא רגע חולף, ושעם שלא משקיע בילדיו – לא יעמוד במבחן הזמן.

זה שיעור שמערכות גדולות לומדות מחדש גם היום. בין אם במדינה, בחברה – ואפילו בכדורגל. השקעה בצעירים, בסבלנות, באמון ובדרך, אולי לא נותנת תוצאה מיידית, אבל היא ההשקעה הבטוחה ביותר שיש.