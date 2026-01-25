סרטון אחד שמצמרר את הרשת חושף את האמת שכולם מנסים להדחיק: אלפי פעילי דאעש משתחררים ממחנות המעצר בסוריה, והם לא חוזרים הביתה כדי להשתקם. עם אידיאולוגיה של "חיתוך ראשים"

עוד באותו נושא הערכה במערב: ארדואן יירש את מקומו של עלי חמינאי 10:28 | חדשות סרוגים 21 0 😀 👏

תגיות: אידיאולוגיה קיצונית, דאע"ש, המדינה האסלאמית