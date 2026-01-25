אלפי פעילי דאעש, הקיצונים והמסוכנים ביותר בעולם, יוצאים בימים אלו לחופשי ממחנות המעצר בסוריה. זהו לא אירוע מקומי או כשל לוגיסטי רחוק – זוהי יריית הפתיחה של גל הטרור הבא. השנים בכלא לא הפכו אותם למתונים; הן הפכו אותם לצמאים יותר לדם, כשהם חמושים באותה אידיאולוגיה רצחנית שאינה מכירה בגבולות, אלא רק בחוק החרב.
בתיעוד חדש ומצמרר המופץ ברשתות, נחשפת האמת שמאחורי ה"משתחררים". אישה המזוהה עם הארגון מצהירה בביטחון מול המצלמה: "בעלי מעיראק ואני מהמדינה האסלאמית – ואני גאה בכך!". עבורה, אין משמעות למדינות או אזרחות. כשהעיתונאי שואל למי צריך לחתוך את הראש, היא עונה ללא היסוס: "לכל הכופרים, לכל מי שבוגד בדתו וכל מי שצועד בדרך הלא נכונה".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הכתובת כבר צרובה על הקיר
הפעילים הללו לא חוזרים הביתה כדי לחפש עבודה או לבנות חיים נורמטיביים. הם חוזרים לתאי טרור רדומים, מנצלים את חוסר היציבות המוחלט בסוריה ובעיראק, ומתחילים לבנות את התשתית לפיגועים הבאים שיגיעו לאירופה, למערב ואולי גם אלינו.
מבחינתם, כל מי שלא מיישר קו עם הפרשנות הקיצונית ביותר שלהם, כולל מוסלמים מתונים, דינו מוות ועדיף בשידור חי. העולם אולי בחר להסיט את המבט לזירות אחרות, אבל המציאות מוכיחה שדאעש מעולם לא נעלם, הוא רק המתין לרגע הנכון.
האם העולם באמת למד משהו מהעשור האחרון, או שנגזר עלינו לחכות לטבח הבא כדי להתעורר?
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים