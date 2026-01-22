עיתונאי כאן 11 רועי ינובסקי התנצל בפניי עיתונאי דה מרקר אוריאל שכטר, לאחר שבין השניים התפתח עימות בנוגע לעול המילואימניקים

ראש הדסק הפלילי בכאן 11, רועי ינובסקי, פרסם היום (חמישי) פוסט התנצלות בפני עיתונאי דה מרקר אוריאל שכטר. בין השניים התקיים דיון באתרים הארץ ודה מרקר, בנוגע לעול על המילואימניקים בזמן המלחמה.

‏בדבריו כתב ינובסקי: "מתנצל בכנות בפני אוריאל שכטר, על כך שבדיונים בנינו השבוע נכנסתי בו אישית וגם כתבתי דברים לא לעניין. הרגשתי לא בנח עם הסיטואציה שנוצרה, התקשרתי אליו, שוחחנו ארוכות ואני באמת בטוח שכוונותיו טובות, בטח כלפי לוחמי מילואים. רשמתי לעצמי שאפשר לנהל דיונים כאן בלי לרדת נמוך".

שכטר התייחס להתנצלות וכתב: "‏מוקדם יותר התקשר אליי רועי ושוחחנו ארוכות. אני מעריך מאוד את רועי, ואת העובדה שהתקשר אליי, ומצדיע לו על שירות המילואים שלו".