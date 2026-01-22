ארגון הטרור של החות'ים בתימן נמצא במצב של פאניקה חסרת תקדים, כך מדווח היום (חמישי) העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט". על פי הדיווח, שרשרת החיסולים המיוחסת לישראל נגד הנהגות ארגוני הטרור באזור זרעה פחד עמוק בקרב צמרת הארגון השיעי, שבוחרת כעת להיעלם מעין הציבור.
יותר חמושים ממשתתפים
עדי ראייה שנכחו באירועים המוניים בבירה צנעא מספרים על מחזה חריג: במקום מנהיגים כריזמטיים שנושאים נאומים, הארגון שולח דמויות מדרג זוטר בלבד. "היה בלבול גדול, היו יותר חמושים ממשתתפים", סיפר אחד הנוכחים. הפחד מחיסול ממוקד הפך את האירועים, שנועדו להפגין עוצמה, למפגנים של מגננה וחשש.
כחלק מצעדי הזהירות, הנהגת החות'ים הוציאה הוראות מחמירות האוסרות על צילום או הפצת תיעודים מתוך האירועים. המטרה היא למנוע מישראל או מגורמי מודיעין מערביים לחשוף את מיקומם או את זהותם של המשתתפים. עובד ממשלתי בצנעא ציין כי "נמנע מאיתנו להזכיר את שמות המנהיגים הנוכחים. זה משקף מצב של בהלה".
פגיעה בתדמית ובגיוס
ההיעלמות של המנהיגים הבכירים מהמרחב הציבורי אינה רק עניין של אבטחה, אלא היא בעלת השלכות אסטרטגיות על הארגון. פרשנים מציינים כי חוסר היכולת של המנהיגים להופיע בפני תומכיהם מחליש משמעותית את כלי הגיוס המרכזי של החות'ים.
בתקופה שבה הארגון מתמודד עם לחצים פנימיים וחיצוניים גוברים, ה"הסתתרות" של הצמרת פוגעת בתדמית הלוחמנית שהם מנסים לשדר. בעוד שהחות'ים ממשיכים לאיים על נתיבי השיט ועל ישראל, נראה שבפועל, החשש מתגובה ישראלית משתק את צמרת הפיקוד בתימן.
