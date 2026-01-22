לאחר ההודעה המפתיעה על פתיחת מעבר רפיח לתנועה כבר בשבוע הבא, שרי הקבינט המדיני ביטחוני זומנו לדיון שיתקיים ביום ראשון ויעסוק בשלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה וכן בנושא האיראני

הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס ביום ראשון הקרוב בשעה 19:30 בערב לדיון על השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה ופתיחת מעבר רפיח. בנוסף, הדיון יעסוק בנושא האיראני.

כאמור, זימון הקבינט מגיע אחרי שהבוקר יו"ר הוועדה הטכנוקרטית המנהלת של עזה, תחת מועצת השלום, הודיע במפתיע כי מעבר רפיח יפתח לתנועה לשני הכיוונים כבר מהשבוע הבא. זאת למרות שרק לפני מספר ימים נמסר בישראל כי הקבינט סירב לאשר את המהלך לפני החזרתו של החלל החטוף האחרון, רן גואילי ז"ל. לא ברור אם המהלך וההודעה תואמו עם ישראל, או שהם נכפים עליה כמו מהלכים קודמים בנושא הפסקת האש בעזה.

לפי ההודעה שהוצגה בנאום מוקלט בדאבוס, המעבר יפתח משבוע הבא, ויאפשר תנועה לשני הכיוונים. עם זאת, בשלב זה לא ברור איך ישראל תוכל לפקח על המהלך או לנהל אותו ביטחונית.

בהמשך גורם מדיני הבהיר כי "מתקיים מאמץ מיוחד להשבתו של רן גואילי ז״ל תוך מיצוי המידע שברשותנו". בקשר לפתיחת מעבר רפיח נמסר כי "הקבינט ידון בסוגיה זו ובסוגיית פתיחת מעבר רפיח בתחילת השבוע". כעת, כאמור, נקבע יום ושעה לדיון בנושא