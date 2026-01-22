בישראל מעריכים כי ארה"ב תתקוף באיראן. הכתב הצבאי אבי אשכנזי טוען: "אנחנו צריכים להניח שהאיראנים כשהם דחוקים לקיר יגררו את ישראל למערכה הזו"

הכתב הצבאי אבי אשכנזי, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm, על ההשפעה האפשרית של תקיפה אמריקאית באיראן על ישראל.

בדבריו הוא אמר: "ההערכה היא שהאמריקאים נערכים לכך שתהיה תקיפה. בצה"ל ובישראל מדגישים 'אנחנו לא חלק מהדבר הזה'. מצד שני, אנחנו צריכים להניח שהאיראנים כשהם דחוקים לקיר יגררו את ישראל למערכה הזו".

נזכיר כי אמש, השרה מירי רגב, התייחסה אף היא לאפשרות שאיראן תתקוף בישראל, ואמרה: "זה ברור שאיראן תנסה קודם כל לפגוע בנכסים אסטרטגיים של מדינת ישראל. מדובר בנתב"ג, נמלים, רכבות, אסדות גז, כדי לגרום לאי סדר בכל מה שמתרחש במדינה".