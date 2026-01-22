בית המשפט המחוזי בחיפה גזר 30 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס על ניסים כהן, עוזר פרלמנטרי לשעבר של חבר הכנסת ושר הדתות לשעבר יצחק וקנין, לאחר שהורשע, על פי הודאתו, בריבוי עבירות של לקיחת שוחד ובעבירות הלבנת הון

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (חמישי) 30 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 30 אלף שקלים על ניסים כהן, ששימש בעבר כעוזר פרלמנטרי של ח"כ לשעבר יצחק וקנין מסיעת ש"ס. כהן הורשע, על פי הודאתו, בריבוי עבירות של לקיחת שוחד ובעבירות הלבנת הון.

ההרשעה ניתנה לאחר שהצדדים הגיעו להסדר טיעון שלא כלל הסכמות לעניין העונש. במסגרת ההסדר הוגש כתב אישום מתוקן על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, ובו הודה כהן בעובדות המיוחסות לו.

עוד באותו נושא הח"כ הסרוג: "הכנסת מושבתת בגלל בריונות, לאזרחים אין קול" 11:39 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מכתב האישום עולה כי בתקופה שבה שימש כהן כעוזרו הפרלמנטרי של וקנין, ובהמשך כנהגו בעת כהונתו כשר לשירותי דת, הוא נטל שוחד בהיקף של עשרות אלפי שקלים. זאת, בתמורה לשימוש בתפקידו הציבורי ובקשריו לצורך קידום פניות שונות. בין היתר פעל לקידום בקשות לקבלת אישורי כניסה לישראל, היתר לבניית מסגד, מעבר מבחני רישוי ממשלתיים, הקלות מול רשויות המס ונושאים נוספים. במסגרת זו פנה, בין היתר, לשר הפנים, לשר הבריאות, לשר הביטחון ולעובדי ציבור נוספים.

השופט מוחמד עלי הרשיע את כהן בעבירות של לקיחת שוחד, ריבוי עבירות, וכן בעבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון, במטרה להסתיר או להסוות את מקור הרכוש, זהות בעלי הזכויות בו, מיקומו ותנועותיו.

בטיעונים לעונש ציינו נציגי הפרקליטות כי מעשיו של כהן, כעובד ציבור בזמן ביצוע העבירות, פגעו פגיעה קשה בשלטון החוק, בשוויון בפני החוק, בטוהר השירות הציבורי ובאמון הציבור. לדבריהם, קיים חשש כי המסר העולה מהמעשים הוא שקידום עניינים אינו נעשה בדרכים לגיטימיות אלא באמצעות עבירות על החוק, דבר העלול לפגוע באמון במערכות השלטון.

בגזר הדין ציין השופט עלי כי התנהלותו של כהן לא הייתה כשל נקודתי אלא דרך פעולה שיטתית, שהתפרשה על פני מספר שנים וכללה מעורבים מאזורים שונים בארץ. עוד נקבע כי המעשים נשאו מאפיינים של תכנון ותחכום, הן בעבירות השוחד והן בעבירות הלבנת ההון, וכי כהן פעל תוך שימוש בתואר תפקידו ולעיתים תוך הצגת מצג שווא.

התיק נגד נאשמים נוספים בפרשה, ובהם זאב דולינסקי, יועצו של נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין, ממשיך להתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה.