בראיון לרגל הילולת הבבא סאלי, התייחס בנו, הבבא ברוך, לשיח סביב תרחישי קצה ביטחוניים, כולל דיבורים על פצצת אטום וסיפר מה יתרחש

במהלך ריאיון שנעשה באתר כיכר השבת ליוסי עבדו, לרגל הילולת אביו הבבא סאלי זיע"א, התייחס הבבא ברוך לחששות ביטחוניים קיצוניים הנשמעים בשיח הציבורי, ובראשם דיבורים על תרחישים בלתי שגרתיים כהטלת פצצת אטום על תושבי המדינה.

במענה לשאלה האם צפויה ליפול "פצצת אטום" במסגרת המערכה הנוכחית, השיב הבבא ברוך בזהירות לגבי העולם כולו, אך בנחרצות לגבי ישראל: "אני לא יכול לומר [מה יהיה בכללי], הכל יכול להיות. אבל על ארץ ישראל לא תהיה. זה אני יכול להבטיח. אטום על ארץ ישראל לא יהיה".

כאשר הובא חשש מפניו על שפיכות דמים נוספת ("אבל יהיה פה דם"), הגיב האדמו"ר בתשובה שנראית כמבקשת לגמד את הפחד מהעתיד ולתחום את הכאב לעבר: "יהיה דם היה כבר דם לא, לא היה דם" (כשהוא מתכוון לטבח השבעה באוקטובר)