אין על הדגים המרוקאים של יום שישי, פשוט אין. עם חלה רותחת טעימה, לטבול ישירות בסיר. אז קבלו מתכון לדגים מרוקאים הכי טעימים שיש!

שמעו, לא משנה כמה סוגי דגים תנסו, בסוף אין על דג מרוקאי לשבת, והיום אנחנו מביאים לכם את המתכון הכי הכי טעים שתיכנו, בהבטחה!

מצרכים

6 חתיכות דג (טונה, סלמון, לברק, מושט)

2 פלפל אדום (גמבות)

1 פלפל חריף

ראש שום

פלפל שיפקה מתוק/חריף (תלוי במידת החריפות שתרצו)

חבילת כוסברה

שמן

2 כפות פפריקה מתוקה

2 כפות תבלין דגים

כפית כורכום

כפית כמון

מעט מלח

כפית מרק עוף (כן כן, סמכו עלינו)

לימונים

מלח גס

אופן ההכנה

ראשית חשוב מאוד להשרות את הדגים בלימון ומלח גס, בין שעתיים ללילה במקרר, לאחר מכן שטפו היטב את הדגים.

בסיר רחב חממו שכבה יפה של שמן, הוסיפו רצועות גמבה, שיני שום, פלפל חריף, פלפל שושקה וחצי חבילת כוסברה. לאחר מכן הוסיפו תבלינים וערבבו טוב טוב עד שהירקות מתרככים.

לאחר מכן, הוסיפו 3 כוסות מים חמים (לא יותר, כל הטעם זה שהרוטב יוצא סמיך). לתת לסיר לבעבע ורק לאחר 20 דקות להניח את הדגים ברוטב. בנוגע לזמן הבישול של הדגים, תלוי בסוג. דג טונה לא צריך יותר מ-7 דקות ברוטב, לעומת זאת דגים אחרים צריכים בערך 20 דקות.

קחו חלה עסיסית של יום שישי, תטבלו ככה ברוטב ותרגישו מהו גן עדן. בתאבון!