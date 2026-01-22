בעוד מרבית הציבור מחפש “מבצעים” או ממתין לירידת מחירים, מי שמבין נדל״ן לעומק יודע אמת פשוטה:
היתרון האמיתי בשוק של 2026 לא נמצא בפרסום – אלא בהתארגנות.
קבוצת רוכשים מאורגנת איננה טריק שיווקי, אלא כלי עבודה.
כשהרוכש לא מגיע לבד אלא כחלק מכוח קנייה משמעותי, משתנים כללי המשחק
המחיר והתנאים לא מוכתבים על ידי היזם אלא כל העסקה נבנית מראש לחברי הקבוצה כך שהרווח קיים כבר ביום הרכישה.
"כח הקניה" הוא זה שגורם לכך שקבוצות רוכשים מצליחות להשיג מחירים ותנאים שפשוט לא קיימים בשיווק רגיל לציבור הרחב.
לקחנו לשיחת עומק קצרה את אבי ממן מנכ"ל חברת פאוור גרופ אשר חתומה על עשרות קבוצות רוכשים לחברות הגדולות ביותר במשק החל מחברות בורסאיות כגון אפריקה ישראל, אזורים ועד לחברות פרטיות ענק כמו ע.ט. החברה להתחדשות עירונית ועוד להסבר קצר על היתרונות והחסרונות קבוצות רוכשים ואפילו לדוגמה מוחשית
למה יזמים עובדים עם קבוצות – ולמה זה משרת את הרוכש
יזם שעובד מול קבוצה מאורגנת מקבל, ודאות במכירות, חיסכון דרמטי בעלויות שיווק ומימון, כניסה לליווי בנקאי ועוד יתרונות רבים. אומר ממן ובתמורה מוכן היזם לוותר על חלק מהרווח היזמי.
הוויתור עובר ישירות לרוכשים בדמות:
- מחיר נמוך ממחירי שוק!
- תנאי תשלום מקלים במיוחד.
- שליטה במפרט ובמדד!
- עסקה סגורה וברורה מראש ללא הפתעות מיותרים
חייב להבין שיזם לעולם לא ימכור באופן פרטי במחירים מוזלים לרוכש פרטי מלבד הסיבה שלא משתלם לו יפחד היזם יותר על השם שלו ועל השיווק העתידי של הפרויקט, אך שמגיע קבוצה אחת ורוכשת כ- 30 דירות במקשה אחת יש ליזם סולם {סיבה} לרדת מהעץ ולמכור במחיר נמוך בטענה שמכר במחיר מיוחד לקבוצה.
היתרונות רבים מדגיש ממן ואני תמיד אומר לרוכשים ובטח בשוק של היום או שאתה טופס איתנו טרמפ על הרכבת וזוכה לעסקה שוברת שוויון או שתשלם יותר"
דוגמה לעסקה מוכחת במסגרת קבוצת רוכשים
אני יתחיל קודם כל בנתונים בשביל להבין את ההפרשים המשמעותיים שחברי הקבוצה מקבלים במסגרת ההצטרפות לקבוצת הרוכשים:
- כ- 250,000₪ הפרש ממחיר שוק כיום!!
- רק 10% הון עצמי!
- פטור מהצמדה למדד תשומות הבניה
- מפרט עשיר ומפנק.
- פטור הוצאות משפטיות ועוד.
לסיכום: כ- 300,000₪+ הנחות והטבות מה שאומר שכבר בעצם הרכישה מרוויח הרוכש במסגרת הקבוצה לא מעט אחוזים על ההון העצמי.
לפרטים נוספים והצטרפות לקבוצה >>
לפרטים נוספים והצטרפות לקבוצה >>
ועכשיו לפרטים המורחבים ולהבנת הפוטנציאל
את הקבוצה הבאה אני מארגן בישוב קדומים, קדומים הוא אחד היישובים הוותיקים והמבוססים ביותר בשומרון, עם יותר מ־40 שנות התיישבות וקהילה יציבה של אלפי תושבים.
היישוב ממוקם בצפון השומרון, עם נגישות נוחה לצירי תנועה ולמרכז הארץ.
זה לא יישוב בהקמה – אלא מקום עם תשתיות מלאות שכבר עובדות:
גני ילדים, בתי ספר, מוסדות חינוך, שירותים קהילתיים, חיי קהילה פעילים, בריכת שחיה ועוד
מבחינת השקעה קדומים נהנית מביקוש טבעי למגורים והתרחבות מדורגת, מה שיוצר יציבות ושומר על ערך הנכסים, מלבד כבישים חדשים שיפתחו ממש בקרוב ויגרמו לעליית ערך משמעותית
המחירים עדיין נמוכים משמעותית מיישובים מבוססים במרכז, בעוד שרמת החיים והקהילה כבר שם.
השילוב של יישוב ותיק, ביקוש אמיתי ופערי מחיר משמעותי ממחירי השוק הם בדיוק מה שהופך את קדומים להזדמנות השקעה חכמה היום!
להוציא מהראש את הדימוי – ולהיכנס לראש של משקיע אמיתי
עבור לא מעט אנשים, המילים “יהודה ושומרון” מעלות עדיין דימוי ישן ולא רלוונטי קרוואנים, אתר זמני או מקום אידיאולוגי בלבד.
אבל מי שמכיר את השטח ובעיקר מי שבוחן נדל״ן דרך מספרים, ביקוש ותשתיות ,יודע שמדובר בתפיסה שפשוט לא מחוברת למציאות של היום!
קדומים לדוגמה הוא יישוב מפותח, מבוסס וגדול, עם למעלה מ־5,500 תושבים, קהילה יציבה ומגוונת, ומערך מוניציפלי מלא כזה שלא נופל מיישובים רבים במרכז ובשרון!
ישוב שיש בו מערך חינוך רחב: מעונות יום, גנים, בתי ספר יסודיים ועל־יסודיים, מוסדות ציבור, תרבות וקהילה מתקני ספורט, שטחים ירוקים ובריכת שחייה, תשתיות מפותחות ועתודות בנייה מוסדרות ועובר כעת הרחבה הוא מבחינתי האידיאלי ובעל פוטנציאל ההשבחה הגבוה ביותר
"חברים" מחייך אבי "בעוד חלק מהציבור עדיין מדמיין את יהודה ושומרון במונחים של שנות ה־90 משקיע אמיתי בוחן נתונים של 2026 אוכלוסייה, תשתיות, ביקוש, מחירים, פערי תמחור ופוטנציאל השבחה, כי בהשקעה לא שואלים 'איך זה נשמע' אלא 'איך זה במספרים', נדל״ן לא נבחן לפי כותרות או תחושות בטן, אלא לפי יציבות, ביקוש ותנועה ארוכת טווח! ממשיך ממן "וכל מה שמוטל עלינו לעשות הוא לפתוח את הראש ולחשוב כמו משקיעם אמיתיים – במספרים ולא בתחושות הבטן":
לפרטים נוספים והצטרפות לקבוצה >>
לפרטים נוספים והצטרפות לקבוצה >>
למה דווקא עכשיו, ולמה דווקא יהודה ושומרון?
שוק הנדל״ן במרכז הארץ רווי. המחירים גבוהים, ההיצע מוגבל, והזדמנויות אמיתיות הפכו לנדירות.
לעומת זאת, יהודה ושומרון נמצאת כיום בנקודה שבה אזורים אחרים בארץ היו לפני מהלך עליות משמעותי: תשתיות מתפתחות, חיבורים תחבורתיים משתפרים, ביקוש הולך וגדל ומחירים שעדיין לא סגרו את הפער, "למצוא דירות בכ- 12,500₪ אפשרי למצוא כיום באזור הדרום בלבד" מדגיש אבי "באזורים אלו אני פחות ממליץ להשקיע "מסביר ממן "הסיבה המרכזית לעליית מחירי הדירות בארץ הינה היצע וביקוש, תבדקו אתם כמה אלפי יחידות דיור מתכננים ובונים כיום בדרום הארץ ותבינו לבד האם ובכלל שווה להשקיע באזורים הללו"
בשנים האחרונות הביקוש ליהודה ושומרון שובר שיאים מגמה המתורגמת אוטומט לעלייה משמעותית במחיר הדירות ואנחנו רק בתחילת הדרך. לאורך השנים המרווחים הגדולים בנדל"ן הם אלו שידעו לזהות מגמות והזדמנויות רגע לפני שהשוק גילה אותם אומר ממן ומוסיף כי אחד הישובים ביו"ש בעל פוטנציאל השבחה אדיר הינו הישוב קדומים מלבד הנתון שמחירי הדירות המוצעות לקבוצה נמוכות בכ-200,000₪ וכבר בעצם הרכישה המשקיע מרוויח על ההון העצמי -הפוטנציאל צמיחה של הישוב גבוה מאוד"
ומה השוס שהבטחת?
"הדירות שאנחנו מוכרים בפרויקט הינם ללא מס רכישה!! כן כן גם לדירה שניה, שלישית ורביעית שלכם- נתון שובר שוויו"ן איך ולמה? מחייך ממן "אני יסביר במפגש אך הנתון הזה קיים!"
באלו ערים יש קבוצות רוכשים נוספות? בימים אלו פתחנו קבוצה חדשה לעיר גבעת שמואל ובקרוב מאוד תהיה קבוצה חדשה בירושלים עיר הקודש
מידע על הפרויקט ניתן לקבל בקבוצת הווצאפ השקטה >>
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים