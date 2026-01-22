בעוד מרבית הציבור מחפש “מבצעים” או ממתין לירידת מחירים, מי שמבין נדל״ן לעומק יודע אמת פשוטה:

היתרון האמיתי בשוק של 2026 לא נמצא בפרסום – אלא בהתארגנות.

קבוצת רוכשים מאורגנת איננה טריק שיווקי, אלא כלי עבודה.

כשהרוכש לא מגיע לבד אלא כחלק מכוח קנייה משמעותי, משתנים כללי המשחק

המחיר והתנאים לא מוכתבים על ידי היזם אלא כל העסקה נבנית מראש לחברי הקבוצה כך שהרווח קיים כבר ביום הרכישה.

"כח הקניה" הוא זה שגורם לכך שקבוצות רוכשים מצליחות להשיג מחירים ותנאים שפשוט לא קיימים בשיווק רגיל לציבור הרחב.

לקחנו לשיחת עומק קצרה את אבי ממן מנכ"ל חברת פאוור גרופ אשר חתומה על עשרות קבוצות רוכשים לחברות הגדולות ביותר במשק החל מחברות בורסאיות כגון אפריקה ישראל, אזורים ועד לחברות פרטיות ענק כמו ע.ט. החברה להתחדשות עירונית ועוד להסבר קצר על היתרונות והחסרונות קבוצות רוכשים ואפילו לדוגמה מוחשית

למה יזמים עובדים עם קבוצות – ולמה זה משרת את הרוכש

יזם שעובד מול קבוצה מאורגנת מקבל, ודאות במכירות, חיסכון דרמטי בעלויות שיווק ומימון, כניסה לליווי בנקאי ועוד יתרונות רבים. אומר ממן ובתמורה מוכן היזם לוותר על חלק מהרווח היזמי.

הוויתור עובר ישירות לרוכשים בדמות:

מחיר נמוך ממחירי שוק!

תנאי תשלום מקלים במיוחד.

שליטה במפרט ובמדד!

עסקה סגורה וברורה מראש ללא הפתעות מיותרים

חייב להבין שיזם לעולם לא ימכור באופן פרטי במחירים מוזלים לרוכש פרטי מלבד הסיבה שלא משתלם לו יפחד היזם יותר על השם שלו ועל השיווק העתידי של הפרויקט, אך שמגיע קבוצה אחת ורוכשת כ- 30 דירות במקשה אחת יש ליזם סולם {סיבה} לרדת מהעץ ולמכור במחיר נמוך בטענה שמכר במחיר מיוחד לקבוצה.

היתרונות רבים מדגיש ממן ואני תמיד אומר לרוכשים ובטח בשוק של היום או שאתה טופס איתנו טרמפ על הרכבת וזוכה לעסקה שוברת שוויון או שתשלם יותר"

דוגמה לעסקה מוכחת במסגרת קבוצת רוכשים

אני יתחיל קודם כל בנתונים בשביל להבין את ההפרשים המשמעותיים שחברי הקבוצה מקבלים במסגרת ההצטרפות לקבוצת הרוכשים:

כ- 250,000₪ הפרש ממחיר שוק כיום!!

רק 10% הון עצמי!

פטור מהצמדה למדד תשומות הבניה

מפרט עשיר ומפנק.

פטור הוצאות משפטיות ועוד.

לסיכום: כ- 300,000₪+ הנחות והטבות מה שאומר שכבר בעצם הרכישה מרוויח הרוכש במסגרת הקבוצה לא מעט אחוזים על ההון העצמי.