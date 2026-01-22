אסון הפעוטון. למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרן, בית המשפט החליט היום (חמישי) כי בעלת המעון והגננת השנייה ישוחררו למעצר בית.
כמו כן, החשד נגדן הוחמר. בנוסף לחשד להמתה בקלות דעת, הזנחה והשגחה ברשלנות על ילד, המשטרה הוסיפה התעללות פיזית או התעללות נפשית בחסר ישע, תקיפה של חסר ישע והשארת ילד ללא השגחה.
המשטרה כזכור עצרה בלילה אחרי האסון את מנהלת המעון ואת אחת הסייעות שהייתה בעת האסון במעון, בו נהרגו למוות שני פעוטות – ליה גולובנציץ ואהרן כץ.
בנוסף, מוקדם יותר היום מספר הורים שילדיהם היו בגן בעת המקרה או בעבר – הביעו תמיכה בגננות וטענו כי נעשה עימן עוול.
אבי
הן פשוט לא מוכשרות כמטפלות . לא היה כאן זדון . רק חוסר מקצועיות . הן מספיק בצער ורגשי אשמה .15:30 22.01.2026
שירי מנתניה
בתגובה ל: אבי
רשלנות מסכנת חיים, הזנחה פושעת. צריך גם לבדוק את המזגן, אולי יש לו בעיה בטרמוסטט. בכל מקרה אי אפשר לבשל תינוק למוות או לייבש אותו למוות ולצאת בסדר.15:37 22.01.2026
חילוני שחי על חשבונו
בתגובה ל: אבי
אם הן , לא הוכשרו לעבודה שעשו ? הן לא עשו זאת בהתנדבות וחינם. זה גזל... עונשן צריך להיות חמור יותר. למען אחרים לא יעשו זאת. אבל זאת לא הבעיה המרכזית, זה זול לעומת מעון תיקני... תכנון משפחה בהתאם לאמצעים כלכלים לא מקובל על ידי החרדים, יותר חשוב תורתו אמנותו האמנם ? לפי בדיקת התוצאה זה לא רצון הקב"ה שגזר כבר על האדם הראשון.. בזעת אפיך תאכל לחם.15:49 22.01.2026
אלי
תינוק שמת מהתייבשות אומר שלא התייחסו אליו רוב היום ולא השקו אותו רוב היום. זה בצע כסף - להוסיף עוד תינוקות למעון שלא באמת ניתן לתת להם את הצרכים הבסיסיים...
תינוק שמת מהתייבשות אומר שלא התייחסו אליו רוב היום ולא השקו אותו רוב היום. זה בצע כסף - להוסיף עוד תינוקות למעון שלא באמת ניתן לתת להם את הצרכים הבסיסיים כמו שתיה או בקבוק חלב. אוי ואבוי אם יתגלה, כמו במקומות אחרים, גם וידאו שבו נראה שהגננות גם היכו תינוקות
אלי
