בית המשפט שחרר את 2 הגננות מאסון הפעוטון למעצר בית. בנוסף, המשטרה החמירה את החשדות נגדן לתקיפה והתעללות בחסר ישע

אסון הפעוטון. למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרן, בית המשפט החליט היום (חמישי) כי בעלת המעון והגננת השנייה ישוחררו למעצר בית.

כמו כן, החשד נגדן הוחמר. בנוסף לחשד להמתה בקלות דעת, הזנחה והשגחה ברשלנות על ילד, המשטרה הוסיפה התעללות פיזית או התעללות נפשית בחסר ישע, תקיפה של חסר ישע והשארת ילד ללא השגחה.

המשטרה כזכור עצרה בלילה אחרי האסון את מנהלת המעון ואת אחת הסייעות שהייתה בעת האסון במעון, בו נהרגו למוות שני פעוטות – ליה גולובנציץ ואהרן כץ.

בנוסף, מוקדם יותר היום מספר הורים שילדיהם היו בגן בעת המקרה או בעבר – הביעו תמיכה בגננות וטענו כי נעשה עימן עוול.