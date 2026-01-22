לרגל הילולת הבבא סאלי, התייחס בנו, הבבא ברוך, לתפיסת דרכו של אביו באהבת ישראל ובקירוב בין כל חלקי העם, וקרא להפחתת המחלוקות בחברה הישראלית ולהידברות סביב סוגיית הגיוס

בראיון לאתר כיכר השבת, שנערך לרגל ההילולה, התייחס הבבא ברוך לדמותו של אביו, סידנא בבא סאלי זצק"ל, ולמצב החברתי בישראל. בדבריו הדגיש את תפיסת אהבת ישראל והקירוב בין כל חלקי העם, וקרא להפחתת המחלוקות והמתחים הפנימיים, תוך התייחסות לסוגיית גיוס בני הישיבות ולצורך באחדות ואחריות משותפת בחברה הישראלית.

בדבריו עמד על דמותו של אביו ואמר: "הרב מורי היה מקבל כל ישראל, אוהב את כולם, חילונים, דתיים, חרדים, ציונות דתית, עוזר לכולם. הוא היה מאסף לכולם, מכל המחנות. כולם היו באים אליו, ולמה? כי ידעו שהוא אמיתי, ידעו שהוא אוהב ישראל. הוא היה מוכן למסור את נפשו על עם ישראל".

בהמשך התייחס למצב החברתי כיום ואמר: "היום יושב בעם ישראל שמאל, ימין. מה יכול לעשות אהבה, קירוב ואחדות? האהבה תלויה בנו. בנו תלוי, במנהיגים שלנו תלוי. אבל בעוונות הרבים זורעים שנאה משני הקצוות, גם מהקצה החילוני וגם מהקצה החרדי. לכן, למה צריך לשפוך דם בגלל הגיוס? צריך להידבר".

באשר לסוגיית גיוס בני הישיבות הציג הבבא ברוך הבחנה ברורה: "בחורים שתורתם אומנותם ויושבים ולומדים יום יום בתורה, צריך לעזור אותם, לתת להם פטור. אבל בחורים שרק שמם נקרא עליהם, שמסתובבים ברחובות, אין מה לעשות, צריך לגייס. אדם שלא לומד תורה צריך להתגייס. אדם שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה ולשאת בעול בדרכו".

הוא הוסיף והתייחס גם למקורות מהתורה ולשירות חרדים בצבא: "כתוב על הגיוס כבר מתקופת משה רבנו, ‘כל יוצא צבא בישראל’. גם היום, ברוך השם, יש בצבא אנשים חרדים, אנשים צדיקים, אנשים טובים, שמוסרים את נפשם על קידוש השם".

לשאלה האם שירות חרדים ישפיע על אופיו של הצבא השיב: "לא שאנחנו נהפוך אותו. השם יהפוך. היום אין שליטה בידי אף אחד להכריח מישהו. איש באמונתו יחיה. אנחנו מחכים לישועת עם ישראל האמיתית, וכשתבוא, יהיה סדר כמו שצריך להיות".

בדבריו חזר וקרא להימנעות ממאבקים פנימיים: "אנחנו חייבים לקבל את מה שיש באהבה, ולא להילחם מלחמות אחים".

לסיום הזכיר את מלחמת ששת הימים כדוגמה לכוחה של אחדות: "במלחמת ששת הימים הייתה אחדות ענקית. היינו מעטים מול רבים וניצחנו. למה? אחדות. אבל כשיש קיטוב ומלחמות בינינו, הקדוש ברוך הוא אומר, ביניהם הם רבים? אז אני לא רוצה לעזור להם".