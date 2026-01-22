יוסי וחן הכירו בתוכנית "חתונה ממבט ראשון", הם אומנם נפרדו – אבל הקהל עדיין נשאר מאוהב בהם. עכשיו הם מביאים את ההומור הייחודי להם ל"מירוץ למיליון", ונשאלים על מה שכולם רוצים לדעת. צפו

העונה החדשה של התוכנית "המירוץ למיליון" עולה במוצאי שבת הקרובה בקשת 12, ואחד הזוגות שיגיעו להתחרות על המיליון כבר מכירים ריאליטי מקרוב. יוסי וחן שודכו זה לזו בתוכנית "חתונה ממבט ראשון". הם היו זוג מבטיח ואהוב עד שנפרדו. בריאיון עם המנחה יהודה לוי, הוא שואל את מה שכולם רוצים לדעת: "למה נפרדתם?"

צפו – יוסי וחן עונים על הכל במירוץ למיליון:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יוסי וחן במירוץ למיליון (באדיבות קשת 12)

בריאיון יהודה לוי פותח ואומר: "אני אתחיל מהשאלה הכי מעצבנת, הכי פולנית, הכי מציצנית… למה נפרדתם? אתם שברתם לי את הלב. באמת, היה לכם קליק כל כך מדהים, באמת ברמה של חברי נפש".

יוסי מחזק אותו ואמר: "יש שהגדירו את זה 'משהו קוסמי'". ומסביר בדרכו הייחודית: "יש שלבים בהתפתחות, כמו טמגוצ'י. אתה זוכר את המשחק טמגוצ'י? ככה זה מתחיל, אפרוח חמוד, וזה מתפתח ומתפתח וגדל להיות חיה…" חן קוטעת בהומור: "ואז הוא מת!"

כשלוי לוחץ עוד ושואל למה לא להילחם על האהבה, יוסי אומר לבת זוגו לתוכנית: "תעזרי לי חן, הוא שואל שאלות על יחסים".

חן נחלצת לעזרתו ומסבירה: "כל זוג שמגיע לסוף, קורה שמה משהו. הזוגיות מורכבת מכמה וכמה רבדים. משהו שם נאבד לנו. משהו בפן הזוגי נאבד. ניסינו כן להתגבר על זה וכן לדבר על זה. ולא צלחנו.

כשיהודה לוי שואל מה בדיוק היה שם, מוסיף יוסי ואומר: "כל מיני ויכוחים, כל מיני קטנות כאלה, שהיום בבדיעבד אתה מסתכל על זה – הרוב היה שולי וקטן".