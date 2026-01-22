גורם מדיני בכיר מסביר כי מתבצע מאמץ להביא להחזרתו של גואילי ז"ל במסגרת פתיחת מעבר רפיח, וכי הקבינט ידון בנושא בקרוב

אחרי שראש ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לניהול עזה, חשף במפתיע במהלך טקס חשיפת מועצת השלום כי מעבר רפיח יפתח במלואו לתנועה כבר בשבוע הבא, גורם מדיני מבהיר כי המהלך מקושר להחזרתו של גואילי ז"ל.

בתגובה להודעה המפתיעה של ראש ממשלת הטכנוקרטים העזתית, גורם מדיני מוסר כי "מתקיים מאמץ מיוחד להשבתו של רן גואילי ז״ל תוך מיצוי המידע שברשותנו".

כאשר גם טראמפ עצמו, קרא בטקס החשיפה לחמאס לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, ולהביא לשחרורו של החטוף האחרון.

בקשר לפתיחת מעבר רפיח נמסר כי "הקבינט ידון בסוגיה זו ובסוגיית פתיחת מעבר רפיח בתחילת השבוע".

במהלך השבוע שעבר נמסר על ידי גורמים מדיניים כי מעבר רפיח לא יפתח עד לחזרתו של החטוף האחרון, רן גואילי ז"ל אל ידי ישראל.