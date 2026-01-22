מפכ"ל המשטרה, דני לוי, התייחס לאירוע במחוז חוף שבו שלושה שוטרים נפגעו לאחר שהגיעו לטפל בחשוד בן 33 שאיים לפגוע בעצמו. לדברי המפכ"ל, השוטרים פעלו במטרה להעניק סיוע ולהציל חיי אדם, וציין כי הם פועלים "תוך סיכון חייהם ומתוך שליחות"

מפכ"ל המשטרה, דני לוי, עודכן הבוקר בפרטי האירוע שהתרחש במחוז חוף, שבו שוטרים שהגיעו לזירה לאחר שחשוד בן 33 איים לפגוע בעצמו, פגע לבסוף בשוטרים שניסו להרגיע אותו .לדברי המפכ"ל, השוטרים הגיעו למקום במטרה להעניק סיוע ולהציל חיי אדם, ובמהלך האירוע נפגעו על ידי אותו אדם.

בהתייחסו לאירוע אמר לוי: "שוב אנו עדים לכך ששוטרי משטרת ישראל נמצאים בחזית העשייה ופועלים בכל רחבי הארץ במגוון משימות ואתגרים, תוך סיכון חייהם ומתוך שליחות במאבק בפשיעה, שמירה על תחושת הביטחון האישי של האזרחים והצלת חיי אדם".

עוד באותו נושא אירוע חריג בקריות: אזרח הצית שוטר ופצע 2 שוטרים נוספים 08:42 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד הוסיף: "הבוקר, שלושה שוטרים נפגעו לאחר שהגיעו לטפל ולהעניק עזרה באירוע של אדם חשוד שקיים חשש לחייו, ונפגעו על ידו. אני מאחל רפואה שלמה לשוטרים ומקווה שישובו במהרה לאיתנם". המפכ"ל פנה לשוטרי המשטרה ואמר: "אני מבקש לחזק את ידיכם על מסירותכם הרבה ונותן לכם גיבוי מלא על פועלכם לילות כימים בעבודה קשה ומאומצת".

לסיום הדגיש: "משטרת ישראל תפעל בנחישות ובעוצמה נגד כל מי שינסה לפגוע בשוטרים ובאנשי חוק הפועלים למען הציבור, ונמצה עמם את כל ההליכים".