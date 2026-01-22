מה קורה כשעיתונאי ועיתונאית נפגשים? אחרי 9 שנות זוגיות, שדרנית כאן 11 מאיה ראכלין ובן זוגה הכתב הכלכלי בחדשות 12 לשעבר, גל חן – התארסו זה לזו

מזל טוב: מגישת חדשות כאן 11 מאיה ראכלין (27) שיתפה היום (חמישי) באינסטגרם בהודעה משמחת ומשעשעת כי היא התארסה לבן זוגה לאחר תשע שנים של זוגיות.

ראכלין העלתה תמונה זוגית חמודה של השניים כשהם חובשים כובעים תואמים, וכתבה בטון קליל: "קיבלתי מתנה ל-9 שנים ביחד, חדי העין ישימו לב שהגיעה עם הכובע טבעת". הפוסט זכה במהירות לברכות רבות ותגובות נרגשות מחברים, בני משפחה וקולגות.

בן זוגה של ראכלין הוא גל חן, ששימש בעבר ככתב הכלכלי של חדשות ערוץ 12. השניים נמצאים יחד כבר כמעט עשור, ומוכנים כבר לשלב הבא של חתונה ואיחוד מרגש.

ראכלין, בתו של העיתונאי הוותיק אלי ראכלין מחדשות 13, החלה את דרכה בתקשורת בגלי צה"ל, המשיכה ככתבת חוץ בתאגיד השידור, ובשנים האחרונות הפכה למשיגה בולטת בכאן 11. היא מגישה בין היתר את תוכנית האקטואליה היומית "כאן בשש", שם היא מרואיינת, מנתחת אירועי יום ומסקרת.

מאחלים לזוג הצעיר לזכות להקים בית נאמן בישראל. מזל טוב!