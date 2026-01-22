הנשיא טראמפ מקיים טקס מיוחד בנוכחות המנהיגות העולמית בפורום הכלכלי בדאבוס, וחושף את מועצת השלום לעזה לראשונה באופן רשמי

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים כעת את טקס החניכה הרשמי, של פתיחת פעילות מועצת השלום לניהול הפסקת האש ושיקום הרצועה בעזה, עשרות מנהיגים עולמיים הצטרפו להכרזת טראמפ., אך ללא נוכחות בעלי ברית "מסורתיים".

הנשיא טראמפ פתח את דבריו והכריז כי מדובר ב-"יום מאוד מרגש. כל המדינות רוצות להיות חלק ממועצת השלום, אפשר לומר שהשגנו שלום במזרח התיכון".

טראמפ הסביר: "אם תזכרו, רק לפני שנה, העולם בער, תרתי משמע. מלחמות בכל מקום, ואנחנו טיפלנו בזה, ועצרנו את זה, העולם במקום הרבה יותר טוב היום".

טראמפ התייחס למצב ברצועה, ובקשר לארגון הטרור חמאס הסביר "הרבה אמרו שהם (חמאס) לא יעמוד בהתחייבות שלו, אני חושב שהם יעשו את זה, הם נולדו עם נשקים בידיים אבל הם יהיו חייבים לוותר על הנשק, אם לא נדאג שזה יהיה הסוף שלהם".

בקשר לחיזבאללה הסביר: "נצטרך לעשות משהו גם לגביהם, בקושי נשאר מהם משהו ביחס לקודם".

בנוגע לאיראן הסביר: "הם כרגע רוצים לדבר איתנו, אז אנחנו נדבר".

בקשר לשחרור החטופים מעזה סיפר טראמפ: "החזרנו את כולם, חוץ מאחד, והייתי מאוד ברור שחמאס חייב להחזיר את החטוף האחרון, ולעמוד בהתחייבויות שהם הסכימו להם. זה דבר מדהים, היו עשרות חטופים כשנכנסתי, ואיזו אהבה מדהימה, הורים רצו את הגופות של הילדים שלהם כאילו הם חיים, זה ריגש אותי".

בנאום מוקלט של יושב ראש הוועדה הטכנוקרטית המנהלת של עזה, תחת מועצת השלום, הודיע היו"ר במפתיע כי מעבר רפיח יפתח לתנועה לשני הכיוונים כבר מהשבוע הבא, זאת למרות שרק לפני מספר ימים נמסר בישראל כי הקבינט סירב לאשר את המהלך, לא ברור אם המהלך וההודעה תואמו עם ישראל, או שהם נכפים עליה כמו מהלכים קודמים בנושא הפסקת האש בעזה.

המעבר יפתח משבוע הבא, ויאפשר תנועה לשני הכיוונים, לא ברור איך ישראל תוכל לפקח על המהלך או לנהל אותו ביטחונית.