עדן חסון בראיון לסרוגים אחרי גמר הכוכב הבא: למה נועם בתן היה הבחירה הנכונה, השיח על מוזיקה מזרחית באירוויזיון – והאמונה שמובילה אותו

אחרי גמר סוער של הכוכב הבא לאירוויזיון, שבו נבחר נועם בתן לייצג את ישראל בווינה 2026, פגשנו את עדן – שופט העונה ואחד הקולות הבולטים בצוות, לראיון כן ופתוח. הוא מדבר על הזכייה של נועם, על השיח סביב מוזיקה ים-תיכונית ומזרחית בתחרות, על רגעים בלתי נשכחים מהעונה, על האמונה שמובילה אותו וגם על השיר שהוא ממש לא רוצה לשמוע שוב.

צפו בראיון של עדן חסון לסרוגים

"נועם היה הבחירה הנכונה"

יש מי שאמרו שנועם בתן היה מנדטורי מלכתחילה. עדן לא מתבלבל. "חד-משמעית", הוא אומר. "אני ואיתי, אבל אני יותר, גילינו אותו. הוא היה המתמודד הכי מתאים בסוף הדרך".

לדבריו, הבחירה לא נובעת רק מהקול. "בתחרות כמו הכוכב הבא לאירוויזיון, לא מספיק לשיר יפה או לסלסל. צריך עוד אלמנטים. בסוף שולחים משהו לאירופה – והמתמודד שמתאים ביותר הוא זה שנבחר. ונועם היה שם".

זה לא נגד המזרחי – זה בעד ההתאמה

אחת הסוגיות הבולטות שעלו העונה היא היעדרם של זמרים ים-תיכוניים מהגמר. עדן לא מתכחש לתחושה. "זה מאוד נכון", הוא מודה. "המוזיקה המזרחית נוגעת בעם ישראל, ברגש שלנו, ברגע שלנו כאן. אבל כששולחים נציג לאירופה – צריך התאמה אחרת".

עם זאת, הוא מדגיש: "זה לא אומר שאין למה לבוא. ממש לא. הכוכב הבא נותנת חשיפה מטורפת. תראי מה קרה לשירה זלוף, לגל דה פז – קריירות נפתחו. גם אם לא מנצחים, זו מקפצה אדירה".

רגע אחד שלא יישכח

כשמבקשים ממנו לבחור רגע אחד מהעונה – התשובה מיידית. "הגמר", הוא אומר. "וגם ביצועים מיוחדים, כמו אלה שאיתן הביא – רגעים שהשאירו את כולם פעורי פה. זו עונה שאני אזכור כל החיים".

"הקשר עם הבורא הוא בתוכי"

עדן מגיע מבית דתי, והאמונה נוכחת ביומיום שלו – גם אם לא תמיד רואים את זה מבחוץ. "אני אדם מאמין. הקשר ביני לבין הבורא הוא קשר קרוב. הוא בתוכי, ואני חלק ממנו".

ואיך זה משפיע בפועל? "כל בחירה, כל החלטה, כל התלבטות – זה קודם כול מול הקדוש ברוך הוא. גם אם זה לא נראה במבט ראשון כשמסתכלים על אורח החיים שלי. לפני הכול, דרך ארץ קדמה לתורה. מה שאתה מרגיש ומה שאתה מאמין – זה לפני כל הגדרה".

ומה הוא ממש לא רוצה לשמוע שוב?

לסיום, גם רגע קליל. איזה שיר הוא לא רוצה לשמוע שוב בשנה הקרובה? "אולי שירים של אריתה פרנקלין", הוא מחייך. "אני מת עליה, באמת, אבל חרשו את הז'אנר. תחדשו".

ומה הדבר הראשון שיעשה עכשיו, כשהעונה נגמרה? "עושה מיקס לשיר שכתבתי לאירוויזיון".