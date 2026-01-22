אוריה משחררת סינגל חדש "להיות באמת": שילוב עוצמתי בין עומק רוחני, היפ-הופ וכנות נשית. שיר אמיץ ששובר מוסכמות, מקבל חוסר שלמות ומזמין להיות אמיתיים מתוך אמונה ונשיות אותנטית

הזמרת הסרוגה אוריה, שמופיעה זה שנים רבות בפני קהלים נשיים במגזר הדתי, מוציאה סינגל חדש שמביא קול ישיר וכנה יותר מתמיד. "להיות באמת" משלב עומק רוחני עם ביטים מודרניים וטקסטים חשופים, ומציג צד פחות "מנומס" ביצירה שלה.

צפו בקליפ לשירה של אוריה – "להיות באמת":

צעד אמיץ אל הכנות

בנוף המוזיקלי הישראלי, אוריה בנתה לאורך השנים שפה ייחודית: מצד אחד עולמות של אמונה ועומק פנימי, מצד שני השפעות היפ-הופ, טקסטים ישירים וביטים עכשוויים. היא מופיעה באופן קבוע מול נשים במגזר הדתי, אך המוזיקה שלה חוצה מגזרים ומגיעה לקהלים מגוונים.

הסינגל החדש "להיות באמת" (מילים ולחן: אוריה, עיבוד והפקה מוסיקלית: עמית שגיא) מסמן שינוי. הוא פחות "מנומס" ממה שהורגלנו לשמוע ממנה, ומביא נוכחות טקסטואלית ישירה וכנה. השיר נוגע ברבדים שונים שבתוכה – דמויות פנימיות כמו "המהבולה", "הערסית" ו"הנסיכה" – ומבטא רצון להפסיק לנסות להיות מושלמת.

"להביא את האמת זה כואב"

אוריה מספרת: "יש בי כל כך הרבה רבדים והייתי רוצה להצליח להביא את כל החלקים שבי החוצה, בלי הניסיון להצטייר כמשהו מושלם. בשיר אני אומרת ש'להביא את האמת זה כואב' – זה דורש ממני להסכים לחוסר השלמות."

היא מוסיפה ומדגישה את הרצון לכתוב מתוך כנות אמיתית: "רציתי להביא נוכחות טקסטואלית כנה, שיר שהוא פחות מנומס ויותר ישיר, לכתוב בלי לתקן, בלי לנסות שצא חרוז מושלם, 'לכתוב את הלב בלי להיות משוררת'" (מתוך השיר).

השיר מבטא גם מתח פנימי מוכר: הרצון לתת מעצמי לאחרים מבלי להתרוקן, להאיר מבלי להיכבות. "יש בי איזה רצון לתת מעצמי לכל מי שסביבי בלי להתרוקן, לתת אור – מבלי להיכבות", אך דווקא מתוך ההכרה בחוסר השלמות, היא שואלת: "אם כבר להיות אמיתית, אולי הכי שלם זה ככה?".

חיבור בין עומק פנימי למציאות

בהופעותיה נעה אוריה בין שירי נשמה בעיבודים חדשים, פופ מקורי וסאונד מיינסטרים. כך נוצרת הרמוניה מיוחדת בקהל, והמוזיקה מחברת בין עולמות פנימיים עמוקים לבין החיים עצמם – חיבור שחוצה מגזרים ומזמין האזנה כנה.

הסינגל החדש ממשיך את הדרך הזו, אך מוסיף שכבה של חשיפה אישית ואומץ להיות "לא מושלמת" – דווקא מתוך מקום של אמונה, נשיות ואמת.