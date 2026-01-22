אחרי 150 הופעות ועשרות שנים על הבמה, אלי יצפאן עולה עם מופע בידור חדש וחסר מעצורים. הומור על החיים, המשפחה, הקופה האוטומטית וגם עקיצה לטראמפ – וצחוק מהרגע הראשון

כשאלי יצפאן ("אני בדיוק בן שישים", הוא מספר. "נולדתי ב-6.6.1965"), עולה לבמה במופע החדש שלו – מיד מבינים: ליחו לא נס. גם עכשיו, אחרי 150 הופעות, הקהל צוחק מהרגע הראשון.

לבוש בחליפה ועניבה כחולה ("מה, השמנתי?" הוא פונה לקהל), אלי יצפאן במיטבו. הוא מתחיל עם השיר "מי האיש החפץ חיים", ומיד חוזר לבמה במופע בידור חדש וחסר מעצורים – מצחיק, שנון ומלא הומור על החיים, כמו שרק יצפאן יודע.

משפחה, סופר וקופה אוטומטית

בהמשך הוא מספר על החותנת, על אשתו גלית, ועל הבן עידו שלא מפסיק לבלוס – "אפרופו השמנתי". משם הוא עובר דרך הקופה האוטומטית בסופר, רגע מדויק ונכון שכל אחד בקהל מזהה מיד, ומשלב בין הקטעים גם שירים של יוסי בנאי.

המופע שומר על הקצב, על הדיוק ועל היכולת של יצפאן להצחיק בלי מאמץ, עם טקסטים שמרגישים קרובים לחיים עצמם.

כתיבה חדה וניהול מוזיקלי

הכותבים הראשיים של המופע הם רמי ורד, אבי בלקין, משה מלכה, שי רשף, אדיר מירום ועמרי עמית. על הניהול המוזיקלי אחראי אילן שס.

יצפאן מופיע עם המופע החדש ברחבי הארץ. משך המופע כשעה – שעה ורבע של הנאה, צחוק ודיוק קומי.

חנוכת האולם החדש באקספו תל אביב

אתמול חנך יצפאן במופע שלו את האולם החדש באקספו תל אביב. מהרגע הראשון הייתה תחושה מוכרת: אתה בבית. הקהל צוחק, האמן נהנה, והחיבור – עובד.