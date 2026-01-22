אחרי כעשרים שנות קריירה, עם כמעט עשור של ניסיון בסטנד עלוני השבת, עקיבא נוביק עושה את מעבר משמעותי ומצטרף לנבחרת הכותבים של הדור

אחשי שבתחילת השבוע הודיע עקיבא נוביק על עזיבתו של עלון השבת 'שביעי' אחרי 7 שנות כתיבה, הבוקר נחשפת האכסניא החדשה שלו, גם היא בדמות עלוני בית הכנסת.

נוביק, מגיש כאן 11 ובעל טור בהארץ, מצטרף לעלון השבת 'הדור', שם יפרסם מידי שבוע טור פוליטי, על רקע שנת הבחירות בה מצויה מדינת ישראל.

עלון הדור הוא משב רוח צעיר ומרענן על סטנד עלוני השבת, עם עיצוב צעיר וחיבור עמוק לסושיאל, כמעט שנה מיום הקמתו והוא כבר עשה שם ונהיה לאחת הבמות הכי נחשקות במגזר. את הסערות שהוא יצר סביב מיקומם של נשים בבית הכנסת, ההגעה לשירת נשים, אלימות נערי הגבעות ונישואים בגיל צעיר מדי.

העלון הציב לו למטרה לייצר שיח ענייני, ולהצליח לצאת מהפוזיציה ולהסתכל על הסוגיות הבוערות בעיניים נקיות. כעת, כששנת בחירות נראית באופק, העלון מצרף אליו חיזוק חשוב וקול צלול ומעניין בשדה הפוליטי המגזרי, עקיבא נוביק.