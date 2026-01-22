הנשיא הרצוג התייחס הבוקר לדרישת החנינה של טראמפ עבור נתניהו: "הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים", הפתרון הטוב יותר – הסדר טיעון

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בראיון אחד על אחד בדאבוס לדרישת החנינה של נשיא ארה"ב טראמפ, עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי עדיף להגיע להסדר בתיק הזה במקום חנינה.

״הבהרתי פעמים רבות, ואנשים פשוט לפעמים נוטים לפספס. על פי החוקים והקווים המנחים שלנו, כל בקשה כזאת חייבת לעבור הליך מסוים. וברגע זה, הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים".

אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את הנשיא טראמפ. וכמובן שיש לנו מערכת משפטית משלנו, ואני אפעל במסגרת מה שהיא מאפשרת. אני חייב לומר שאמרתי שוב ושוב בשנים האחרונות שהתיק המשפטי, שראש הממשלה נתניהו עומד במרכזו, היה צריך להיפתר וצריך להיפתר בהסכמה, משום שיש לו השפעה שלילית על המערכת שלנו, ואני חושב שצריך למצוא פתרונות. את היתר אשאיר להליך, משום שבסופו של דבר אפעל ואקבל את החלטותיי באופן עצמאי, בהתאם לכללים, לחוק ולמצפוני. וזה מה שאני יכול לומר ברגע זה.

אמרתי בעבר כמה פעמים שהיה צריך להגיע להסדר בתיק הזה. אמרתי זאת לציבור הישראלי. זה לא הגיע לידי מימוש. ולכן הגיע התהליך של בקשת החנינה – וגם המכתב והבקשה של הנשיא טראמפ, שאותו אני תמיד מכבד – אך אני פועל כראש המדינה הישראלית אפעל בהתאם לכך.״