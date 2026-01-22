רס"מ עשהאל באב"ד הי"ד, תושב היישוב בני אדם (סנה), נפטר מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה. עשהאל נפצע ב-19 באוקטובר 2025 במהלך הלוחמה ברפיח, ומאז נאבק על חייו במשך למעלה משלושה חודשים.
עשהאל היה אמור לחגוג בעוד שבועיים את יום הולדתו ה-39. הוא הותיר אחריו את רעייתו חגית וחמישה ילדים: תמר, שי, אילה, גלעד ונגה. עשהאל הוא החלל ה-60 מבני המועצה האזורית בנימין שנפל מאז פרוץ המלחמה.
גבורה בקרב ומלחמה על השיקום
ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ספד לו בכאב: "עשהאל הי"ד היה לוחם אמיץ שפעל בקו הקדמי של הלחימה בעזה, ונפצע במתקפה נפשעת של מחבלי חמאס לאחר הפסקת אש שהופרה פעם אחר פעם. גם לאחר שנפצע קשה, המשיך להיאבק בגבורה על חייו במשך חודשים ארוכים, מתוך אמונה גדולה, נחישות ואהבה עמוקה למשפחתו ולעם ישראל".
חבריו ליישוב בני אדם סיפרו על דמותו המיוחדת ועל המאבק העיקש שניהל בבית החולים: "עשהאל נלחם בגבורה בעזה בהריסת מבני הטרור תוך סיכון מתמיד, ולא פחות מכך נלחם בחודשים האחרונים את מלחמת השיקום. עם פציעה קשה מאוד וכאבים איומים הוא עשה כל שביכולתו להשתקם ולשוב למשפחתו, תוך אמונה ונחישות מדהימה. אנחנו כל כך עצובים שמאבקו העיקש הסתיים היום".
הלוויה בהר הרצל
הלווייתו של רס"מ עשהאל באב"ד הי"ד תתקיים היום (חמישי) בשעה 15:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
המועצה האזורית בנימין והמשפחה מסרו כי ההלוויה אינה פתוחה לסיקור תקשורתי, וכי המשפחה מבקשת לכבד את פרטיותה ואינה מעוניינת להתראיין בשעה קשה זו.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
