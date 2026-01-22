אירוויזיון 2026 יתקיים בווינה. הפעם האחרונה ששלחנו נציג לווינה, הייתה באירוויזיון 2015, כאשר נדב גדג' ייצג את ישראל עם הלהיט "Golden Boy". עכשיו הוא חוזר עם אלבום בכורה בעברית

אחרי יותר מעשור מאז פריצתו הגדולה ב"הכוכב הבא" וייצוג ישראל באירוויזיון 2015, נדב גדג' משחרר אלבום ראשון בשפה העברית. האלבום, שיוצא לאור היום (חמישי), מסכם תקופה ארוכה של אתגרים אישיים ומסמן חזרה משמעותית למוזיקה.

מפריצה אירופית ועד שנים שקטות

נדב גדג' (27), פרץ לתודעה הישראלית כשזכה בעונה השנייה של "הכוכב הבא" (2014). הוא ייצג את ישראל באירוויזיון 2015 בווינה עם השיר "Golden Boy", שהפך ללהיט והביא למקום התשיעי המכובד בתחרות. לאחר מכן הוציא גדג' מספר סינגלים מצליחים והאלבום הראשון שלו, שכולו באנגלית, יצא ב-2016.

בשנים האחרונות נעלם גדג' יחסית מהרדאר המוזיקלי המקומי. לפני כשנה חשף בפומבי כי התמודד עם מאניה דיפרסיה, כולל אשפוזים בכפייה ותקופות קשות של פסיכוזות ואובדן הבחנה בין מציאות לדמיון. התקופה הזו כללה שיקום ארוך ומאומץ.

חזרה למוזיקה – דרך סיפור אישי

כעת, לאחר תהליך שיקום עצמי ממושך, גדג' מוכן לחזור. האלבום החדש "בלי יד על הדופק" כולל עשרה שירים מקוריים בעברית – אלבום הבכורה שלו בשפה זו. הוא משלב סגנונות פופ ישראלי ו-R&B, ומתמקד בסיפור האישי שלו: מהרגעים המבלבלים והקשים ועד למקום שבו המוזיקה חזרה להיות בית עבורו.

האלבום מציג את גדג' בגרסה בשלה יותר, ומתעסק בעיקר במערכות יחסים רומנטיות. הוא נוצר בשיתוף פעולה עם נבחרת מפיקים מוכרים בסצנה הישראלית, בהם חן קורדובה, אביב ברנהולץ (Sync), נאבי אהרוני, עמית מרדכי, עידו נצר, יונתן זלצברג (Salz) ועוד.

השחרור מגיע בדיוק כשגדג' חוזר להיות נוכח יותר בעשייה המוזיקלית המקומית, ומבטא תקווה להמשך יצירה אותנטית ומשמעותית.