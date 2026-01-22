בהתאם לתחזית, רוחות מזרחיות חזקות מאוד מנשבות מאז הלילה ברחבי הארץ, כאשר השיא נרשם בראש הנקרה. השירות המטאורולוגי מעדכן: הרוחות ילוו אותנו בשעות הקרובות ויחלשו רק לקראת הערב

החורף הישראלי מציג הבוקר (חמישי) את הצד הסוער שלו, אך הפעם לא מדובר בגשם אלא ברוחות מזרחיות עוצמתיות. מאז שעות הלילה מדווחים תושבים בצפון הארץ ובהרי המרכז על משבים עזים שגורמים לרעשים חזקים ולנזקים קלים של קריסת ענפים.

שיא של 108 קמ"ש בראש הנקרה

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, הרוחות המזרחיות נושבות בעוצמה רבה בעיקר בצפון הארץ, אך מורגשות במידה פחותה גם בהרי המרכז, בשפלה ובנגב. המדידות מראות כי משבי הרוח המקסימליים בצפון נעים בשעות אלו בין 70 ל-90 קמ"ש.

הנתון המרשים ביותר נרשם בראש הנקרה, שם נמדד משב רוח שהגיע למהירות של 108 קמ"ש. מדובר בעוצמה חריגה שעלולה להיות מסוכנת בקרבת עצים, פיגומים או חפצים שאינם מעוגנים היטב.

מתי הרוחות ייחלשו?

למי שממתין לרגיעה, זה ייקח עוד קצת זמן. לפי התחזית המעודכנת, הרוחות החזקות צפויות להמשיך ולנשב במהלך השעות הקרובות ללא שינוי משמעותי. ההיחלשות ההדרגתית תחל רק לקראת שעות הערב, אז צפויה הסערה לשקוע.

בשל הרוחות העזות, מומלץ לציבור לגלות ערנות, להימנע ככל הניתן משהייה מתחת לעצים או למבנים ארעיים, ולאבטח חפצים במרפסות ובחצרות שעלולים לעוף ולהוות סכנה לעוברי אורח.