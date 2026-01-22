הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס לאחר הפרשות המסעירות ביותר מאז ה-7 באוקטובר, וחושף מה קרה מאחורי הקלעים בפרשת הקצין המרגל

לאחר שהבוקר (חמישי) הותר לפרסום כי החשוד בפרשת הריגול בפיקוד דרום הוא אסף שמואלביץ', כעת עמית סגל חושף את כל פרטי המקרה מאחורי הקלעים.

בדבריו אומר סגל: "שנתיים אחרי, עכשיו אפשר סוף סוף לפרסם את השם של הקצין המרגל מפיקוד דרום. קוראים לו אסף שמואלביץ'. במשך שנתיים ורבע השם שלו היה סוד כמוס בהחלט וזה עורר המון ספקולציות וקונספירציות כי הסיפור הוא פשוט מדהים.

ביום השני למלחמה, בשמונה באוקטובר, נכנס לחמ"ל פיקוד דרום אדם עם מדים, קצין בצה"ל ופשוט משתתף שם בדיונים. רואים אותו יושב מאחורי שר הביטחון יואב גלנט כשעוד יש מחבלים בעוטף. הוא מקבל מידע, אחר כך הוא מקבל כתב הרשאה להיכנס לדיונים הכי סודיים שיש, הוא אוסף מידע באמת מסמר שיער לפני התקופה של צה"ל בתוך רצועת עזה".

עוד באותו נושא הותר לפרסום: זה החשוד בפרשת הריגול בפיקוד דרום 09:33 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

עוד ממשיך סגל: "סודות מטורפים שיכולים לגרום נזק אדיר לצבא. לכן הוא נאשם בריגול, אבל השאלה כל הזמן: היא ריגול לטובת מי? והחוקרים לא מצליחים למצוא למי הוא העביר את המידע. הוא לא העביר אותו לחמאס, הוא לא העביר אותו לאיראן, הוא לא העביר אותו לעיתונות. הוא פשוט אסף ואסף ואסף כשמו כן הוא ורשם והקליט, אבל לא עשה עם זה שום דבר. לכן שינו את זה בהתחלה מ"ריגול למען האויב" ל"ריגול ללא כוונה לפגוע בביטחון המדינה".

אבל כאן העלילה מסתבכת כי אסף שמואלביץ' מאושפז. אשפוז פסיכיאטרי במשך תקופה ארוכה מאוד. יש שם נסיבות פסיכיאטריות מורכבות כמו שאומר בית המשפט העליון, ולכן נראה שמדובר פשוט באדם שבלהט המלחמה נכנס לאסוף מידע בגלל הפרעה נפשית. אני יודע שכל הקונספירציות אומרות אחרת, אבל לפעמים האמת פחות מסעירה מאשר התיאוריה".