מצפור תיירותי עם נוף ל"ריקוד הזרזירים" יוקם סמוך למושב תדהר לזכר הצלם רועי עידן ז"ל ואשתו סמדר ז"ל, שנרצחו בביתם בכפר עזה במתקפת ה-7 באוקטובר

משפחתם וחבריהם של רועי וסמדר עידן הי"ד מתגייסים להקמת מצפור תיירותי שיישא את שמם וייקרא "רועי ראה". המצפור יוקם בנגב המערבי, בנקודת התצפית שבה נהג רועי לעמוד ולצלם את "ריקוד הזרזירים". זהו מיזם זיכרון שמבקש לחבר בין אדם, טבע ורוח.

"הוא ראה, צילם והזהיר"

"זהו שם שהוא גם זיכרון וגם אמירה". כצלם עיתונות שתיעד במשך שנים את רצועת עזה, רועי התריע בצילומיו שוב ושוב מפני הסכנה המתקרבת אל יישובי העוטף. הוא ראה, צילם והזהיר. בשניות האחרונות לחייו אף תיעד מהאוויר את המחבלים פושטים על קיבוץ כפר עזה.

אך רועי לא ראה רק איום. הוא ראה גם יופי, טבע וחיים. בעין רגישה הוא תיעד את נופי עוטף עזה, את השדות, את פריחת הכלניות, ובעיקר את מופע הטבע שהפך לסימן ההיכר שלו – "ריקוד הזרזירים" בעונת החורף.

מצפור של זיכרון, טבע והתבוננות

המצפור יוקם בדיוק באותה נקודה שבה נהג רועי לעמוד עם מצלמתו, לעקוב אחר הלהקות המתעופפות, סמוך למושב תדהר שבמועצה האזורית בני שמעון. זהו מקום יפהפה, נקודת תצפית רחבה על נופי האזור, שיהפוך למרחב פתוח לציבור – מקום של עצירה, התבוננות וזיכרון.

על עיצוב המצפור אמונים האדריכלים צביקה פסטרנק, יוצר אנדרטת "כתב השם" בכפר עזה והמיצב הסביבתי "עקבות ביבס" בקיבוץ צאלים, ואדריכל הנוף עידו דסקל. הפרויקט יבוצע בתמיכת רשות ניקוז ונחלים שקמה-בשור והמועצה האזורית בני שמעון.

עלות הקמת המצפור מוערכת בכ-220 אלף שקלים. במקום יוקמו פינות ישיבה, גינון, עצי פרי, וכן יוצגו צילומי טבע ונוף שצילם רועי במהלך חייו.

חיים שנגדעו, מורשת שנשארת

רועי עידן ז"ל, צלם ידיעות אחרונות ו-Ynet בנגב המערבי, היה איש של אור וסקרנות. מדי חורף היה יוצא בעקבות הזרזירים, מתמסר לשעות של תצפית וסבלנות, והופך רגעים חמקמקים ליצירות אמנות. סמדר, אשתו, שירתה בשירות הביטחון הכללי. יחד הקימו משפחה חמה ואוהבת והביאו לעולם את ילדיהם מיכאל, עמליה ואביגיל.

ב-7 באוקטובר נרצחו רועי וסמדר בביתם, בעת שניסו להגן בגופם על ילדיהם. אביגיל הקטנה, אז בת ארבע בלבד, נחטפה לרצועת עזה ושוחררה לאחר 51 ימים בשבי. אחיה, מיכאל ועמליה, הסתתרו בארון במשך שעות ארוכות וניצלו.

"תמונת הפרופיל של רועי בוואטסאפ עד ה-7 באוקטובר הייתה של להקת זרזירים בצפון הנגב", מספרים חבריו ובני משפחתו. "כשהוא היה רודף אחרי הלהקות אי אפשר היה לדבר איתו. ההתלהבות שלו הייתה מדבקת". חבריו מוסיפים כי גם באותה שבת, בתוך הכאוס והסכנה, רועי עשה את מה שעשה כל חייו: ראה, תיעד ודיווח עד הרגע האחרון.