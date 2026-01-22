הצו המתוקן, שעליו חתם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, מגדיר את שריפות הפסולת ביהודה ושומרון כאיום ביטחוני ומאפשר אכיפה מיידית, כולל תפיסה והחרמה מנהלתית של אמצעים המשמשים לעבירות

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם היום (חמישי) על תיקון לצו הביטחון העוסק בהתמודדות עם תופעת שריפות הפסולת ביהודה ושומרון. החתימה בוצעה בעקבות הנחיית שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והאכיפה תחל באופן מיידי.

במערכת הביטחון מגדירים את שריפות הפסולת כפגיעה בביטחון הלאומי, וזאת במסגרת מדיניות שמוביל שר הביטחון, אשר רואה בתופעה איום ביטחוני, בריאותי וסביבתי. בהתאם לכך, המאבק בשריפות הפסולת מוגדר כמאמץ ביטחוני כולל, ולא רק כעבירה סביבתית.

עוד באותו נושא נתניהו וזיני יזמו מהלך נגד קטין ביו"ש: בחוננו תקפו את בלוט 19:49 | שמחה רז, נחום פרי 0 0 😀 👏

הצו המתוקן מאפשר לגורמי האכיפה לתפוס ולהחרים באופן מנהלתי רכבים, ציוד ואמצעים המשמשים להובלת פסולת, להצתות ולהשלכת פסולת בלתי חוקית. לפי גורמי הביטחון, פעולות אלו גורמות לזיהום חמור, לפגיעה בבריאות הציבור ולסיכון ממשי לאזרחים.

בצה"ל מציינים כי לראשונה ניתנים בידי גורמי האכיפה כלים המאפשרים פגיעה ישירה בתשתית הכלכלית של מבצעי העבירות, במטרה לייצר הרתעה ולצמצם את התמריץ הכלכלי להמשך הפעילות.

המהלך גובש לאחר דיון חירום שבו השתתפו שר הביטחון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראשי רשויות, ובו הוחלט על הפעלת אכיפה בין-ארגונית, הקצאת משאבים רחבה ושימוש בסמכויות מיוחדות לצורך מיגור התופעה.

שר הביטחון מסר כי מדובר ביישום מעשי של המדיניות שנקבעה, וכי צה״ל נדרש להפעיל את הצו ולאכוף אותו באופן תקיף נגד כל מי שמעורב בשריפות הפסולת. לדבריו, האכיפה נועדה להגן על ביטחון הציבור, בריאותו ואיכות חייו.