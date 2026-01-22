דקות לאחר שהותר לפרסום שמו של עו"ד אסף שמואלביץ', משפחתו דוחה את טענות ההתחזות והריגול, וטוענת כי פעל לפי הוראות שקיבל, לא העביר מידע מסווג ביוזמתו, וכי חרף חוות דעת רפואית שקבעה שאינו כשיר בעת האירועים, בחר לנהל את המשפט עד תום מתוך אמונה בזיכוי מלא

דקות לאחר שהותר לפרסום כי עו"ד אסף שמואלביץ' הוא הנאשם בפרשת ההתחזות והחדירה למתקנים המסווגים של צה"ל ב-7 באוקטובר, משפחתו שוברת שתיקה. בתגובה ראשונה, הודפים בני המשפחה את הטענות לפיהן פעל כמתחזה זדוני, וטוענים כי התנהלותו נבעה מהוראות שקיבל. "כעת ברור כי המעשים שביצע היו במסגרת תפקיד שהמפקד שלו מהסדיר הסמיך אותו", נמסר בהודעה מטעמם.

במשפחה מתייחסים גם לאישומים החמורים בדבר ריגול ומסירת ידיעות סודיות, ומציגים נרטיב הפוך לזה של התביעה. לטענתם, שמואלביץ' לא יזם את חשיפת הסודות, אלא היה צד פסיבי או שעסק במידע גלוי. בהודעתם נכתב כי "העברת המידע המסווג שיוחס לו, נעשה על ידי הצד השני בשיחה או שמדובר במידע גלוי מבולמס". עוד הדגישו כי לא נוצר מגע עם גורמים עוינים, אלא להיפך: "הגורמים איתם דיבר היו בעלי סיווג גבוה מיחידות מסווגות בצבא או במסגרת בטחונית אחרת".

עוד כתבו בנוגע למצבו המשפטי והרפואי של אסף, ולבחירתו שלא להשתמש בטענת אי-שפיות כדי לחמוק ממשפט, למרות הסכמת המדינה למצבו. "חשוב לנו להדגיש כי לצדו של אסף עומדת חוות הדעת הרפואית שקבעה, בהסכמת המדינה, כי הוא לא כשיר בעת האירועים", נמסר.

למרות חוות הדעת הזו, מסבירה המשפחה כי ההחלטה להמשיך בהליך המשפטי היא עקרונית ובאה מצדו של אסף בלבד, מתוך אמונה בחפותו המלאה. "אסף בחר להמשיך ולנהל את המשפט על מנת להגיע ליום הזה, וגם לסופו של ההליך המשפטי שבו הוא ייצא זכאי ויוכח מעל לכל ספק שהאישומים שיוחסו לו היו מנופחים ומופרכים", סיכמו בני המשפחה את תגובתם.