סגן השר אלמוג כהן מגיב להחלטת בית המשפט להתיר לפרסום את שמו של החשוד בפרשת הקצין המתחזה בפיקוד דרום בשבעה באוקטובר: "נמשיך לחשוף את הפרשה כולה"

סגן השר אלמוג כהן, מי שדחף במשך שנתיים – יחד עם עורך הדין אפרים דמרי – לחשוף את שמו של הקצין המתחזה, הגיב הבוקר להחלטת בית המשפט להתיר לפרסום כי עורך הדין אסף שמואלביץ', הוא החשוד בפרשת הריגול בפיקוד דרום.

כהן הגיב להחלטה ואמר: "'רק' 838 ימים לקח למנותקי העליון להכריע בסוגיה הקשה של התרת שמו של הנאשם בריגול בפיקוד דרום, אסף שמואלביץ'".

כהן הוסיף ואמר: "אותו אסף, שהגיע בימים של ה 07.10 עם פלאפון בתחתוניו כדי להקליט, לתעד ולצלם מתוך ה"בור" בפיקוד דרום חומרים רגישים ביותר, הוא רק קצה הקרחון באותה פרשה".

"אמשיך להילחם כדי לחשוף את כולה- מי היו מפעיליו, מה היה רצונו, למה שמו של יאיר גולן היה כתוב במחברתו ואף דיברו בטלפון. אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. עם ישראל זכאי ורוצה לדעת מי הפקיר אותנו ואת כל האשמים לדין מאחורי סורג ובריח עד יומם האחרון".