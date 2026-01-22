סגן השר אלמוג כהן, מי שדחף במשך שנתיים – יחד עם עורך הדין אפרים דמרי – לחשוף את שמו של הקצין המתחזה, הגיב הבוקר להחלטת בית המשפט להתיר לפרסום כי עורך הדין אסף שמואלביץ', הוא החשוד בפרשת הריגול בפיקוד דרום.
כהן הגיב להחלטה ואמר: "'רק' 838 ימים לקח למנותקי העליון להכריע בסוגיה הקשה של התרת שמו של הנאשם בריגול בפיקוד דרום, אסף שמואלביץ'".
כהן הוסיף ואמר: "אותו אסף, שהגיע בימים של ה 07.10 עם פלאפון בתחתוניו כדי להקליט, לתעד ולצלם מתוך ה"בור" בפיקוד דרום חומרים רגישים ביותר, הוא רק קצה הקרחון באותה פרשה".
"אמשיך להילחם כדי לחשוף את כולה- מי היו מפעיליו, מה היה רצונו, למה שמו של יאיר גולן היה כתוב במחברתו ואף דיברו בטלפון. אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. עם ישראל זכאי ורוצה לדעת מי הפקיר אותנו ואת כל האשמים לדין מאחורי סורג ובריח עד יומם האחרון".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
א
בוגד מקפלן, שמערכת המשפט, בראשות הפרקליטות ובגץ מגינים עליו ועל בגידתו כבר שנתיים ומנסה להלבין את בגידתו, ובמקביל תופרת למקורבי נתניהו אין סוף תיקים באין סוף מעצרים וחקירות, שלא לדבר...
בוגד מקפלן, שמערכת המשפט, בראשות הפרקליטות ובגץ מגינים עליו ועל בגידתו כבר שנתיים ומנסה להלבין את בגידתו, ובמקביל תופרת למקורבי נתניהו אין סוף תיקים באין סוף מעצרים וחקירות, שלא לדבר על נתניהו עצמו!המשך 09:59 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בוגד מקפלן, שמערכת המשפט, בראשות הפרקליטות ובגץ מגינים עליו ועל בגידתו כבר שנתיים ומנסה להלבין את בגידתו, ובמקביל תופרת למקורבי נתניהו אין סוף תיקים באין סוף מעצרים וחקירות, שלא לדבר...
בוגד מקפלן, שמערכת המשפט, בראשות הפרקליטות ובגץ מגינים עליו ועל בגידתו כבר שנתיים ומנסה להלבין את בגידתו, ובמקביל תופרת למקורבי נתניהו אין סוף תיקים באין סוף מעצרים וחקירות, שלא לדבר על נתניהו עצמו!המשך 09:59 22.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר