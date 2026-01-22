אחרי 838 ימים של איפול: נחשפה זהותו של החשוד שהתחזה לקצין בדרגת סרן וחדר ללב הסודות המבצעיים של צה"ל ב-7 באוקטובר. עו"ד אסף שמואלביץ' חשוד כי השיג מסמך מינוי מזויף, השתתף בדיונים מסווגים ואף תועד לצד שר הביטחון בחמ"ל

דרמה משפטית וביטחונית: לאחר 838 ימים, הותר היום (חמישי) לפרסום כי עו"ד אסף שמואלביץ' הוא החשוד המרכזי בפרשת הריגול החמורה בפיקוד הדרום, שהתרחשה בעיצומם של קרבות ה-7 באוקטובר. הפרשה, שנשמרה תחת צו איסור פרסום הדוק, זעזעה את מערכת הביטחון בשל הקלות שבה הצליח אזרח לחדור למוקדי קבלת ההחלטות הרגישים ביותר.

התחזה לקמב"ץ מבצעים מיוחדים

על פי החשד, שמואלביץ' פעל בשיטתיות כדי להשיג גישה למידע מסווג. הוא התחזה לקצין במילואים בדרגת סרן, ואף הצליח להשיג מסמך מינוי מזויף ש"מינה" אותו לתפקיד רגיש במיוחד: קמב"ץ משימות ומבצעים מיוחדים בחמ"ל פיקוד הדרום.

בזכות המינוי המזויף, השתלב שמואלביץ' בדיוני עומק מסווגים מאוד ונחשף למידע ביטחוני רגיש ביותר, הכולל סדרי כוחות (סד"כ) של יחידות צה"ל, יכולות טכנולוגיות מסווגות, פירוט על אמצעים חסרים ואף תוכניות מבצעיות אסטרטגיות להמשך הלחימה.

תיעוד לצד שר הביטחון ואיסוף מידע בנייד

חומרת הפרשה מתעצמת לנוכח הממצאים שעלו בחקירה. על פי החשד, שמואלביץ' צילם מסמכים סודיים באמצעות הטלפון הנייד האישי שלו, הקליט שיחות רגישות וניהל רישום מפורט של פרטים מודיעיניים במחברות. חלק מהמידע שנאסף על ידו שותף, כך על פי החשד, עם גורמים אזרחיים וצבאיים שאינם מוסמכים להיחשף אליו.

באחד התיעודים המביכים ביותר עבור מערכת הביטחון, נראה שמואלביץ' כשהוא עומד ממש מאחורי שר הביטחון דאז, יואב גלנט, בעת ביקורו בחמ"ל הפיקוד בימי הלחימה הראשונים.

כזכור, הפרשה עוררה ביקורת חריפה על נהלי האבטחה והסינון בכניסה למתקנים מסווגים בעת חירום. כעת, עם הסרת צו איסור הפרסום על זהותו, צפוי ההליך המשפטי נגד שמואלביץ' להתקדם, בעוד מערכת הביטחון נדרשת לספק תשובות על המחדל שאיפשר את חדירתו.