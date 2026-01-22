ועדת הפיקוח והרפורמה הממשלתית של בית הנבחרים האמריקאי מקדמת שתי הצעות החלטה הקוראות להכרזה על ביזיון הקונגרס, בעקבות סירוב של נשיא ומזכירת המדינה לשעבר להתייצב לעדות במסגרת חקירה פדרלית העוסקת בפרשת ג׳פרי אפשטיין

ועדת הפיקוח והרפורמה הממשלתית של בית הנבחרים האמריקאי קיימה דיון אמש (רביעי) מקדים לקידום שתי הצעות החלטה, הממליצות לקבוע כי הנשיא לשעבר ביל קלינטון ומזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון ביזו את הקונגרס, לאחר שסירבו לציית לזימונים דו מפלגתיים שהוצאו כדין.

יושב ראש הוועדה, ג'יימס קומר, אמר בדיון כי הוועדה אינה נוקטת בצעד זה בקלות דעת. לדבריו, "זימונים אינם בגדר המלצה בלבד, יש להם תוקף חוקי והם מחייבים ציות". עוד ציין כי "הנשיא לשעבר קלינטון ומזכירת המדינה לשעבר קלינטון חויבו על פי חוק להתייצב למסירת עדות בפני הוועדה, והם סירבו".

קומר הזכיר גם את דברי חבר הוועדה הבכיר מטעם הדמוקרטים, גרסיה, שאמר בעבר כי "הפרת זימון של הקונגרס היא בלתי חוקית במידה רבה", וכן כי "אף אחד אינו מעל החוק". לדבריו, "למעשים יש השלכות".

על פי הודעת הוועדה, הזימונים אושרו לפני כחצי שנה בהצבעה קולית פה אחד בתת הוועדה לאכיפת החוק הפדרלית, כחלק מהחקירה בנוגע לאופן הטיפול של הממשל הפדרלי בפרשות של ג׳פרי אפשטיין וגיסליין מקסוול. הזימונים עצמם הוצאו לפני יותר מחמישה חודשים.

לדברי קומר, "עדותם של הקלינטונים חיונית להבנת רשת סחר המין של אפשטיין והדרכים שבהן ביקש לצבור השפעה ולהגן על עצמו מביקורת". הוא הוסיף כי העדות עשויה גם לסייע לקונגרס "לבחון כיצד ניתן לחזק את החקיקה למאבק בסחר בבני אדם".

עוד נטען בדיון כי מאז הוצאת הזימונים פעלה הוועדה בתום לב והציעה גמישות בקביעת מועדי העדות. עם זאת, לדברי קומר, "התגובה שקיבלנו לא הייתה שיתוף פעולה, אלא דחיות חוזרות, תירוצים והכשלה".

הקלינטונים טענו באמצעות עורכי דינם כי הופלו לרעה, לאחר שהוועדה קיבלה הצהרות כתובות מגורמים בכירים לשעבר במערכת אכיפת החוק. בוועדה השיבו כי הצהרות אלה התקבלו משום שאותם גורמים "לא החזיקו במידע רלוונטי לחקירה ולא היו להם קשרים אישיים עם אפשטיין".

קומר הדגיש כי "הקלינטונים נמצאים בקטגוריה שונה לחלוטין", וציין כי קיימים, לדבריו, קשרים מתועדים בינם לבין אפשטיין ומקסוול, לרבות תצלומים, רישומי טיסות וחומרים נוספים. הוא הוסיף כי "הבהרנו שוב ושוב כי הצהרות כתובות לא יתקבלו, והזימונים חייבו התייצבות לעדות".

לדבריו, "בתי משפט פדרליים קבעו בעקביות כי עדים אינם רשאים להציב תנאים משלהם לאופן ניהול חקירה של הקונגרס". עוד אמר כי "שום אדם, לא נשיא לשעבר ולא אזרח פרטי, אינו רשאי להפר במכוון זימון שהוצא כדין ללא השלכות".

הצעות ההחלטה צפויות לעלות להצבעה בוועדת הפיקוח, ובהמשך, אם יאושרו, יועברו להכרעת מליאת בית הנבחרים

.עבירת ביזיון הקונגרס מוגדרת בארצות הברית כעבירה פדרלית, אך בשלב הראשון היא משמשת ככלי אכיפה פרלמנטרי ולא כהליך פלילי מיידי. על פי החוק האמריקני, רק אם ההליך יועבר למשרד המשפטים ויבשיל להגשת כתב אישום ולהרשעה, ניתן להטיל עונש של עד שנת מאסר, קנס כספי, או שילוב בין השניים, תרחיש הנחשב חריג ואינו שכיח.