42 שנה לפטירת הבאבא סאלי: הרב שמואל אליהו נשא דברים לזכרו, העיד על היכולת המיוחדת שלו להבין מהקב"ה עניינים פרטיים וכלליים, ושיתף בסיפור ששמע מאביו הרב מרדכי אליהו זצ"ל על הבאבא סאלי

במלאת 42 שנים להסתלקותו של סידנא ר' ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי זצ"ל, חושף הרב שמואל אליהו הבוקר (חמישי) צוהר נדיר לדמותו של הצדיק שהיה בבחינת "שותף" להחלטותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

בדברים שנשא לזכרו לאחר התפילה, תיאר הרב אליהו כיצד התבטלו מחיצות הטבע בפני דבקותו של הבבא סאלי, ושיתף בסיפור עוצר נשימה ששמע מאביו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל: על הרגע שבו כדור של מחבל פילח את גלימתו של הצדיק בעיצומה של התפילה, בזמן שזה היה שקוע בעולמות עליונים ולא שמע דבר. "הוא היה מרוכז בשיחה עם הקדוש ברוך הוא", סיפר הרב, "עד שהמציאות הארצית פשוט נותרה מאחור".

"אם אדם רוצה להבין לעומק מי היה הבבא סאלי, יזכור את מה שכתוב על אברהם אבינו שה׳ אומר 'המכסה אני מאברהם אשר אני עושה', אמר הקב"ה: אני לא יכול להפוך את סדום בלי לספר לאברהם. למה לא יכול? כי יש כלל שאומר 'כי לא יעשה ה׳ דבר כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים', אמר הרב אליהו.

הרב המשיך ותיאר: "הקב"ה אומר שהוא תמיד מתייעץ עם בית דינו, עם אברהם, אחר כך עם משה, אבל תמיד זה ככה. עד דורנו, והקב"ה לא יעשה דבר כי אם גילה את סודו לצדיקים האלה הגדולים שתמיד הם כמו בית דינו של הקדוש ברוך הוא, וזה היה הבאבא סאלי".

הרב אליהו המשיך ותיאר את דמותו של הבאבא סאלי: "הקב"ה תמיד היה מגלה לו, גם בדברים הפרטיים של פלוני ופלוני, אבל בעיקר בדברים של כלל ישראל, ויש הרבה סיפורים ששמעתי מאבא, הרב מרדכי אליהו זצ״ל, על הדבר הזה".

על הפיגוע שהיה בבית הכנסת בו התפלל הבאבא סאלי סיפר הרב שמואל אליהו בשם אביו: "אבא סיפר שפעם הוא התפלל באיזה בית כנסת, ומחבל ימח שמו וזכרו ירה לתוך בית הכנסת. כולם ברחו, והבאבא סאלי לא שמע. הוא כל כך היה מרוכז בתפילה שלא שמע. כשגמר את התפילה הסתכל אחורה, וראה שאין אנשים לקדיש וקדושה.

"אמר לו מישהו: 'כבוד הרב, לא שמעת מה קרה? תסתכל על הגלימה שלך, יש לך חור בגלימה׳. הכדור עבר לו ליד האוזן והוא לא שמע, כי הוא דיבר עם הקב״ה. הלוואי וגם אנחנו נמשיך בדרך הזו כמוהו״.