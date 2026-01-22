כאשר הגיע אתמול לפני הצהריים ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, לבסיס נבטים – חגו באוויר מטוסי ה"אדיר" החדשים שנחתו בארץ בתחילת השבוע. העיתוי היה אך סמלי.
דקות אחדות לאחר מכן, כשפגש הרמטכ"ל את הטייסים, המכונאים ואנשי צוות הקרקע, הוא דיבר על המוכנות הגבוהה של חיל האוויר. הדברים הללו לא נאמרו במקרה. מטוסי ה"אדיר", וחיל האוויר בכלל, הם רק אחד משלושת המרכיבים המרכזיים במוכנות מערכת הביטחון לקראת פעולה אמריקנית אפשרית באיראן, והיתכנות לתגובה נגד ישראל בעקבותיה.
בביקורו אתמול השלים למעשה זמיר את סקירת שלוש הזרועות עליהן נשענת היערכות צה"ל: פיקוד העורף בו ביקר באמצע השבוע; מערך ה"חץ", שבו ביקר ואף תירגל את הפעלת הצוותים בשבוע שעבר; ואתמול – השלמת התמונה באמצעות חיל האוויר.
הצבא מוכן, המודיעין נאסף, והשיחות המתקיימות על בסיס כמעט יומיומי עם מפקד סנטקום, גנרל קופר, מביאות לתיאום מלא בין הכוחות. המודיעין משותף, התיאום הדוק, ובעורף נשמרת השגרה. זוהי תמונת המצב המדויקת לסוף השבוע.
