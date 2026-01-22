ביקורו של הרמטכ"ל אייל זמיר בבסיס נבטים, השלים את סבב המוכנות של כלל הזרועות. עם הגעת מטוסי ה"אדיר" החדשים והתיאום ההדוק עם צבא ארה"ב, צה"ל נערך לכל תרחיש – מהתקפה ועד הגנה על העורף

תגיות: אייל זמיר, דעות, פיקוד העורף, פרשנות