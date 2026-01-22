חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 22.01.2026 / 09:04

אחרי הפרידה והשינויים בחייה, הסופרת ואשת התקשורת הדסה בן ארי משתפת במורכבות של חיי היומיום כאימא יוצרת. על הרגעים שבהם הגוף "ישן בעמידה" אבל הילדים מבקשים שיר, על הכאב של היומיום ועל הרעב החדש שנולד: "הווליום בלתי אפשרי, אבל אין דרך אחרת לחיות"

תגיות: גירושין, הדסה בן ארי, חנן בן ארי, ילדים