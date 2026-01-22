הוא שירת ביחידת המשפטים של משמרות המהפכה תחת זהות בדויה, סייע ליהודים בסתר תחת סכנת מוות והקים אימפריה עסקית בישראל. רוני אינסאז חוזר לימים בטהרן ומעריך: האם המשטר האיראני קרוב לקריסה?

סיפורו של רוני אינסאז נשמע כמו תסריט לסרט מתח, אך מדובר במציאות חיים בלתי נתפסת. אינסאז, יליד איראן, מצא את עצמו בלב המנגנון האכזרי ביותר של הרפובליקה האסלאמית – משמרות המהפכה – כשהוא נושא סוד כבד: היותו יהודי.

במרכז העצבים של המשטר

במהלך שירותו הצבאי, גויס אינסאז ליחידת המשפטים של משמרות המהפכה. בזכות כישוריו, הפך לעוזרו האישי של סגן שר המשפטים האיראני. בשיחה עם עודד הרוש, הוא משחזר את המתח היומיומי של חיים תחת זהות מוצנעת. "אם היו עולים עליי – היו תולים אותי", הוא מספר בפתיחות, ומתאר כיצד ניצל את מעמדו הרגיש כדי להושיט יד ולסייע ליהודים בקהילה המקומית שנקלעו לצרות מול השלטונות.

מהבריחה מטהרן ועד להתנדבות בזק"א

לאחר תקופה מורכבת בלב השלטון האיראני, הצליח אינסאז לברוח מהמדינה ולעלות לישראל. כאן, לצד בניית קריירה עסקית מצליחה, בחר להקדיש חלק ניכר מזמנו לפעילות חסד והתנדבות בארגונים חברה קדישא וזק"א – עולם רחוק שנות אור מהמסדרונות האפלים של טהרן.

עתיד איראן: האם המהפכה בדרך?

במסגרת הראיון, מתייחס אינסאז גם למצב האקטואלי בארץ הולדתו. כמי שמכיר את המערכת האיראנית מבפנים, הוא מנתח את גל המחאה הנוכחי ששוטף את רחובות איראן ומנסה להשיב על שאלת המיליון: האם הפעם הלחץ הציבורי יצליח להכניע את משטר האייתוללות ולהביא לנפילתו?