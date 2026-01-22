מפקד כוחות היבשה של משמרות המהפכה, מוחמד פאקפור, בשיגור מסר מאיים לעבר ישראל וארה"ב. לדבריו, הכוחות מוכנים "יותר מתמיד" לפקודת המנהיג העליון חמינאי: "האויבים הפושעים ייתקלו בגורל כואב ומצער"

מפקד כוחות היבשה של משמרות המהפכה, מוחמד פאקפור, הצהיר היום (חמישי) כי כוחותיו נמצאים בכוננות שיא לקראת אפשרות של עימות צבאי. בדברים שפרסמה העיתונאית ספיר ליפקין, מזהיר פאקפור את ישראל וארה"ב מפני מה שהוא מכנה "טעות בחישוב".

"מוכנים לביצוע הפקודות של המפקד העליון"

לדברי פאקפור, משמרות המהפכה ערוכים לכל תרחיש בהתאם להנחיותיו של עלי חמינאי. "משמרות המהפכה עם האצבע על ההדק, מוכנים יותר מתמיד לביצוע הפקודות וההנחיות של המפקד העליון של הכוחות המזוינים", הצהיר המפקד האיראני.

פאקפור בחר להפנות איום ישיר לעבר ירושלים וושינגטון, כשהוא עושה שימוש בטרמינולוגיה החריפה המקובלת במשטר האייתוללות: "אנו מזהירים את אויבינו הפושעים, ובראשם ארה"ב והמשטר הציוני – להימנע מכל טעות בחישוב".

הלקח של מלחמת 12 הימים

במסגרת האיומים, קרא פאקפור לישראל ולארה"ב ללמוד מהעבר, כשהוא מזכיר את סבבי הלחימה הקודמים: "עליהם ללמוד מהניסיון ההיסטורי וממלחמת 12 הימים, כדי שלא ייתקלו בגורל כואב ומצער יותר".