בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל ישראל תפקדה ללא ראש מערך הסברה. אחרי שנה וחצי שהתפקיד לא מאויש, בלשכת ראש הממשלה מעוניינים למנות את שמעון אלקבץ לתפקיד, ראש המועצה הישראלית לקולנוע.

על פי הפרסום בגל"צ, מפקד גלי צה"ל לשעבר הוא המועמד המוביל לקבל את העבודה. משמעון אלקבץ נמסר בתגובה: "מאז שבעה באוקטובר אני עסוק בשליחות של השארת בתי העדות בדור צעיר בכפר עזה". מלשכת ראש הממשלה לא התקבלה תגובה.

בראיון שהעניק לאחרונה לאקונומיסט אלקבץ טען כי ישראל כשלה בתחום ההסברה.