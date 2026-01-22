העיתונאית ואשת התקשורת מציינת חודש שלם ללא עישון, אך מבהירה שזה לא עובר לה בקלות: "הפעם זה נראה לי רציני, אבל אנא הרחיקו ממני את אלו שאומרים שהיה להם קל ברגע שהחליטו"

לינוי בר גפן, מי שהעידה על עצמה כמעשנת כבדה ביותר, מציינת מחר ציון דרך משמעותי: חודש ימים ללא סיגריות. בפוסט כן וחשוף שפרסמה ברשתות החברתיות, היא משתפת בקשיים של תקופת הגמילה ומסמנת את הקבוצות האנושיות שהיא פשוט לא מסוגלת לשמוע כרגע.

"אל תספרו לי שהיה לכם קל"

בזמן שרבים מחמיאים על המהלך, בר גפן מבהירה שהיא חסרת סבלנות לסיפורי גמילה "קלים". היא מבקשת להרחיק ממנה את אלו שטוענים שהפסיקו ברגע שהחליטו, ואת אלו שמעולם לא עישנו אך מספרים על בני משפחה שנגמלו ללא מאמץ.

גם הגמולים הוותיקים, אלו שמצהירים כי עד היום יש להם "קרייבינג" (דחף) לסיגריה, לא מוצאים חן בעיניה כרגע, וכך גם הטיפוסים שמנסים לעודד אותה באמצעות חישובי חיסכון כספי או תוספת שנות חיים. "שנות החיים האלה יעברו עליי בכלא אם עצביי ימשיכו להתרופף, אז בשביל מה?", כתבה בהומור המאפיין אותה.

סיפור שדורש זמן ומקום

למרות הקושי והעצבים המרוטים, נראה שבר גפן נחושה הפעם להצליח. היא בחרה שלא לפרט כרגע את השיטה שבה השתמשה כדי להיגמל, אך ציינה כי מדובר בסיפור מורכב: "אין ולא הייתה מעשנת כבדה ממני, אבל נראה לי שהפעם זה רציני".

הפוסט של בר גפן זכה לתגובות רבות של תמיכה (וגם לא מעט הזדהות עם העצבים הנלווים לגמילה), כשהיא מבטיחה שאת הסיפור המלא על הדרך שעברה היא תחשוף בזמן ובמקום המתאימים.