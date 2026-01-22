צעיר בן 25 נפצע אנושות בתאונת דרכים ליד מחלף וולפסון, הוא פונה לביה"ח אך הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו שם. בתאונה ליד מחלף שורק בכביש 6 נפצעו 6 בני אדם, מתוכם 2 במצב קשה

לילה קשה בדרכים: בתאונה בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 20 בסמוך למחלף וולפסון נפצע אנושות צעיר בן 25. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבי"ח וולפסון כשהוא במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה. בבית החולים וולפסון נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו.

חובשים מתנדבים במד"א דניאל גיאת וישראל סעידי, סיפרו: "ראינו רכב מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ובתוכו גבר כבן 25 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

בתאונת דרכים נוספת בין 3 כלי רכב פרטיים בכביש 6 בסמוך למחלף שורק, נפצעו 6 בני אדם. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים סורוקה וברזילי את הפצועים, בהם: ילדה בת 5 במצב קשה, מחוסרת הכרה עם חבלת ראש, אישה כבת 40 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית, גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, פצוע נוסף במצב קל וגבר ואישה בני 55 במצב בינוני.