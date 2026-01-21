משרד החוץ המצרי הודיע כי נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי נענה להזמנת נשיא ארה"ב דונלד טראמף ויצטרף ל"מועצת השלום" שתפקח על ניהול רצועת עזה

אחרי הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (רביעי), כעת גם משרד החוץ של מצרים הודיע כי היא נענית להזמנה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – כשהנשיא המצרי עבד אל-פתאח א-סיסי יצטרף ל"מועצת השלום" שתפקח על ניהול רצועת עזה.

"מצרים מברכת על הזמנתו של הנשיא טראמפ לנשיא א-סיסי להצטרף למועצת השלום, ומכריזה על הסכמתה להצטרף למועצה ולפעול למילוי ההליכים המשפטיים הרלוונטיים" נאמר בהודעה המצרית. עוד צויין כי "מצרים שבה ומדגישה את הערכתה למנהיגותו של הנשיא טראמפ ולמחוייבותו לסיום המלחמה בעזה ולביסוס ביטחון, שלום ויציבות במזרח התיכון".

במשרד החוץ המצרי הדגישו כי הם "תומכים במשימה של מועצת השלום, כחלק מהשלב השני של התוכנית המקיפה לסיום המלחמה בעזה ובהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם. בתיאום עם ארה"ב ובנות ברית אחרות, אנו ממשיכים במאמצים להבטיח את שמירת הפסקת האש, לאפשר אספקה בלתי מוגבלת של סיוע הומניטרי, לפרוס את כוח הייצוב הבינלאומי, ולאפשר לוועדה הלאומית לניהול רצועת עזה למלא את תפקידיה".

בסיכום נאמר כי שיקום רצועת עזה תאפשר "התקדמות לדרך שתשיג שלום צודק ומתמשך, ותאפשר להגשים את זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולקיום מדינה – ובכך תסלול את הדרך לביטחון ויציבות לכל המדינות והעמים במזרח התיכון".