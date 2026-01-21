העיתונאית אילה חסון התייחסה לשימוש הלא חוקי ברוגלות ואמרה: "המשטרה והפרקליטות עושים בזה שימוש פסול – זה מה שנקרא פשע לכאורה בחסות החוק"

לאחר שמבקר המדינה חשף כי 13,000 רוגלות הושתלו לאזרחי ישראל – חלקן בניגוד לחוק, אילה חסון מגיבה לכך היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל. היא שיבחה את הכלי הזה במאבק בארגוני פשיעה, אך מסוכן כשמשתמשים בו לא כחוק.

בדבריה אמרה חסון: "האזנות זה כלי חשוב במלחמה בטרור ובארגוני פשיעה. זה כלי שבלעדיו אתה לא יכול להביס את גופי הפשע האלה, אבל אם אתה לוקח את היכולת המופלאה הזאת שיש לה יכולת לחדור לתוך חדר השינה של האדם, ועושה בה שימוש למטרות פסולות שלא כחוק, לאזרחים שבא לך להפיל אותם כי אתה רודף אותם מסיבות כאלה ואחרות.

אתה מרמה את בית המשפט שהופך לחותמת גומי, המשטרה והפרקליטות עושים בזה שימוש פסול – זה מה שנקרא פשע לכאורה בחסות החוק".

היא נשאלה האם זה קשור לאלשיך והשיבה: "‏ה היה קודם, אבל חד משמעית עלה בזמנו ובזמן מנדלבליט ושי ניצן, אלו שמדברים עכשיו על 'דמוקרטיה ליברלית…'"