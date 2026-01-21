פרשת "מבוך הכסף" וגיוס עד מדינה: לפני זמן קצר, מעצרו של ראש עיריית נצרת לשעבר עלי סלאם הוארך פעם נוספת ב-8 ימים

מעצרו של ראש עיריית נצרת הוארך בעוד 8 ימים, כל פרסמה היום (רביעי) המשטרה. נזכיר כי בתאריך 09/12/25 נחשפה פרשת "מבוך הכסף" במסגרתה עצורים כעת 17 חשודים ובתוכם ראש ארגון הפשע סמיר בכרי ובכירים נוספים בארגון וכן ראש העיר לשעבר עלי סלאם, שלושה סגנים ושני עוזרים של עלי, אנשי כספים מהעיריה ומחברה אזרחית ובנוסף מספר חשודים המקושרים לחברה שנתנה שירותים לעיריית נצרת.

בשעה זו מובאים כלל העצורים לבית המשפט השלום בנצרת ובהתאם לבקשת המשטרה מעצרו של עלי סלאם, ראש עיריית נצרת לשעבר הוארך עד לתאריך 29/01/26.

שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות נגד ארגוני הפשיעה באזור הצפון שפוגעים באופן ישיר ועקיף בביטחונם ואיכות חייהם של תושבי האזור על מנת לשמור על ביטחון הציבור והסדר הציבורי ולמוטט את ארגוני הפשיעה.

מצ"ב סרטון מעצרו של ראש עריית נצרת לשעבר עלי סלאם ביום פרוץ הפרשיה ותעוד הבאתו לפני זמן קצר לבית המשפט