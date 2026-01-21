אחרי שנעדר מיום ראשון. אשגרה מנגיסטו אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו אותר היום (רביעי).
כזכור אמש פורסם כי אשגרה מנגיסטו, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר מזה יומיים – כך הודיעו במשטרת ישראל, שקראה לציבור לסייע בחיפושים אחריו.
אחרי שנעדר מיום ראשון אשגרה מנגיסטו אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו אותר לאחר שהמשטרה קראה לציבור לעזור בחיפושים אחריו
אחרי שנעדר מיום ראשון. אשגרה מנגיסטו אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו אותר היום (רביעי).
כזכור אמש פורסם כי אשגרה מנגיסטו, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר מזה יומיים – כך הודיעו במשטרת ישראל, שקראה לציבור לסייע בחיפושים אחריו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים