בוחני התנועה של מרחב לכיש פתחו אתמול (שלישי) בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית שאירעה בצומת אלומה, בכביש 3533, סמוך ליישוב אלומה.
על פי המשטרה, אוטובוס ציבורי פגע בהולך רגל. כתוצאה מהפגיעה נפצע הולך הרגל באורח אנוש, וצוותי הרפואה שנקראו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה.
נהג האוטובוס עוכב לחקירה ובהמשך נעצר. הוא חשוד בעבירות של המתה בקלות דעת, גרימת מוות ברשלנות וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. היום יובא החשוד לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה, אשר נמשכת.
כאמור, נער בן 17 נפגע מאוטובוס בכביש 3533 סמוך לקוממיות. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו כי הגיעו לזירת התאונה וביצעו החייאה בנער שסבל מחבלת ראש קשה.
