לאחר שפורסמו נתונים בלתי נתפסים בנוגע לשימוש ברוגלות, עו"ד יעקב בורובסקי קורא למבקר המדינה להורות על פתיחה בחקירה פלילית

‏ניצב בדימוס עו"ד יעקב בורובסקי, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל, לפרסום הנתונים של מבקר המדינה בעניין השימוש ברוגלות וקרא לו לפתוח בחקירה פלילית.

בדבריו הוא כתב: "מבקר המדינה חשף נתונים מוכרים וידועים, אך לא השלים את הרגל המסיימת עם הצבעה ברורה על אחריות אישית. 'רוני אלשיך, בתקופתך בוצעו עשרות מקרים… פלוני אלמוני אתה ביצעת 70 פעולות פסולות…' אני מייצג כיום שני מקרים שבהם הופעלו האזנות סתר בלתי חוקיות ע"י מח"ש שגרמו לנזקים קשים.

חדירה לדברים האינטימיים ביותר: בין בני זוג, בין הורים לילדים ובתוך המשפחה. בעלי התפקידים היו צריכים לעמוד לדין פלילי. למבקר המדינה יש סמכות לפעול. איך ייתכן שיועצים משפטיים ובעלי תפקידים שאישרו ביודעין האזנות סתר בלתי חוקיות, תוך החלת חוק השב"כ על אזרחים, אינם עומדים לדין?"

מבקר המדינה מבהיר: "אפעל בהתאם להחלטת בג"ץ"

לסיום חתם: "מבקר המדינה חייב להורות על פתיחה בחקירה פלילית. ממליץ לנפגעים להגיש תלונה".