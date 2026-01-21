ניצב בדימוס עו"ד יעקב בורובסקי, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל, לפרסום הנתונים של מבקר המדינה בעניין השימוש ברוגלות וקרא לו לפתוח בחקירה פלילית.
בדבריו הוא כתב: "מבקר המדינה חשף נתונים מוכרים וידועים, אך לא השלים את הרגל המסיימת עם הצבעה ברורה על אחריות אישית. 'רוני אלשיך, בתקופתך בוצעו עשרות מקרים… פלוני אלמוני אתה ביצעת 70 פעולות פסולות…' אני מייצג כיום שני מקרים שבהם הופעלו האזנות סתר בלתי חוקיות ע"י מח"ש שגרמו לנזקים קשים.
חדירה לדברים האינטימיים ביותר: בין בני זוג, בין הורים לילדים ובתוך המשפחה. בעלי התפקידים היו צריכים לעמוד לדין פלילי. למבקר המדינה יש סמכות לפעול. איך ייתכן שיועצים משפטיים ובעלי תפקידים שאישרו ביודעין האזנות סתר בלתי חוקיות, תוך החלת חוק השב"כ על אזרחים, אינם עומדים לדין?"
לסיום חתם: "מבקר המדינה חייב להורות על פתיחה בחקירה פלילית. ממליץ לנפגעים להגיש תלונה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
א
המשטרה באישור היועמשית ובגיבוי בגץ - השתמשה ברוגלות לרגל אחרי נתניהו ומקורביו במשפט שתפרו לו, ואחרי אזרחים חפים מפשע!! משטרת ומערכת משפט של עולם שלישי שצריך להעביר אותם מן העולם, ומיד!!
המשטרה באישור היועמשית ובגיבוי בגץ - השתמשה ברוגלות לרגל אחרי נתניהו ומקורביו במשפט שתפרו לו, ואחרי אזרחים חפים מפשע!! משטרת ומערכת משפט של עולם שלישי שצריך להעביר אותם מן העולם, ומיד!!המשך 11:57 21.01.2026
בזה אתם מתעסקים ? בללכלך על אלשיך? כשהלישכה של ראש הממשלה שורצת סוכנים קטארים בתשלום , שכל ראשי מערכת הבטחון לדורותיהם קוראים לזה בגידה ... שעלתה לנו בחיי דור שלם .... אתם אתר ת_ת , אין מילה אחרת לתאר אתכם ... מפיצים רעל , שנאה , ומגינים על ראש הנחש וצוות הסוכנים הקטארים שלו ...
בזה אתם מתעסקים ? בללכלך על אלשיך? כשהלישכה של ראש הממשלה שורצת סוכנים קטארים בתשלום , שכל ראשי מערכת הבטחון לדורותיהם קוראים לזה בגידה ... שעלתה לנו בחיי דור שלם...
בזה אתם מתעסקים ? בללכלך על אלשיך? כשהלישכה של ראש הממשלה שורצת סוכנים קטארים בתשלום , שכל ראשי מערכת הבטחון לדורותיהם קוראים לזה בגידה ... שעלתה לנו בחיי דור שלם .... אתם אתר ת_ת , אין מילה אחרת לתאר אתכם ... מפיצים רעל , שנאה , ומגינים על ראש הנחש וצוות הסוכנים הקטארים שלו ...המשך 11:56 21.01.2026
א
השימוש הבלתי חוקי של המשטרה באישור היועמשית, כשאת חקירת וועדות הרוגלות בגץ בראשות עמית מעכב כבר בפעם ה 23 למען היועמשית!חקירה פלילית נגד היועמשית ובגץ שמטייח את עבירותיה כמו שטייח למענה את פרשת שדה תימן, ומנע את פיטוריה!!
השימוש הבלתי חוקי של המשטרה באישור היועמשית, כשאת חקירת וועדות הרוגלות בגץ בראשות עמית מעכב כבר בפעם ה 23 למען היועמשית!חקירה פלילית נגד היועמשית ובגץ שמטייח את עבירותיה כמו שטייח למענה את פרשת שדה תימן, ומנע את פיטוריה!!המשך 11:54 21.01.2026
